Sử dụng hộ chiếu vắc xin tại 62 quốc gia

(LĐ online) - Từ ngày 15/4/2022, Bộ Y tế đã cấp hộ chiếu vắc xin cho người dân, tạo thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và người Việt Nam đi ra nước ngoài.

Người dân được cấp hộ chiếu vắc xin, không kể số mũi đã tiêm

Hộ chiếu vắc xin là chứng nhận tiêm chủng Covid-19 điện tử do Bộ Y tế cấp cho người dân, sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Liên minh châu Âu (EU) ban hành, hiện đang được sử dụng tại 62 quốc gia.

Trong đó, quy định người dân dù đã tiêm bao nhiêu mũi thì vẫn được cấp hộ chiếu vắc xin, trong đó sẽ có thông tin tiêm loại vắc xin nào, bao nhiêu mũi.

Người dân đã tiêm chủng và được cơ sở tiêm chủng cập nhật dữ liệu lên hệ thống, được xác thực đúng thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp hộ chiếu vắc xin mà không phải làm thủ tục gì thêm.

Thời hạn của hộ chiếu vắc xin là 12 tháng kể từ ngày cấp. Khi hết hạn, hệ thống sẽ tự động tạo mã QR mới (đây là giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin).

Hộ chiếu vắc xin được hiển thị trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử và PC-COVID hoặc trên trang tra cứu Bộ Y tế.

Với người dân chưa được cấp hộ chiếu vắc xin do thiếu, sai thông tin, người dân liên hệ trực tiếp với cơ sở tiêm chủng để được bổ sung, cập nhật để cấp hộ chiếu vắc xin hoặc phản ánh trên cổng thông tin tiêm chủng Covid -19 https://tiemchungcovid19.gov.vn

H.THẮM