Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong hệ thống trường học

(LĐ online) - Ngày 26/4, Sở Y tế Lâm Đồng đã có văn bản gởi Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong hệ thống trường học.

Hiện nay, học sinh các khối lớp trong tỉnh đã trở lại trường học, các bếp ăn, căn tin cũng như thức ăn đường phố xung quanh các trường học hoạt động lại nên tiềm ẩn nhiều mối nguy mất an toàn thực phẩm. Do sau 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19, hầu hết các cơ sở thực phẩm này tạm ngưng hoạt động; đồng thời, công tác kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cũng không được thực hiện thường xuyên.

Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở thực phẩm nêu trên, Sở Y tế tỉnh yêu cầu Phòng Y tế, Trung tâm Y tế phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện các văn bản quy định của trung ương và địa phương về chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021 – 2025; công tác y tế trường học; quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Luật An toàn thực phẩm; hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống…

Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học, Sở Y tế tỉnh thống nhất hướng dẫn các đơn vị phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch tại các huyện, thành phố theo năm học. Theo đó, về công tác quản lý tại cơ sở thực phẩm có 4 hoạt động đối với các cơ sở thực phẩm: Tập huấn, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở có giấy phép đăng ký kinh doanh; thanh tra, kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; phối hợp điều tra, xử lý, khắc phục khi xảy ra các sự cố về an toàn thực phẩm.

Bếp ăn tập thể trong trường học chịu trách nhiệm quản lý của UBND các huyện, thành phố. Thức ăn đường phố chịu trách nhiệm quản lý của UBND các xã, phường, thị trấn theo quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Các chỉ tiêu an toàn thực phẩm trong trường học: 100% trường học tổ chức các hoạt động giáo dục dinh dưỡng hợp lý, thực phẩm lành mạnh, an toàn cho học sinh thông qua các giờ học chính khóa, hoạt động ngoại khóa. 100% trường học có tổ chức bữa ăn học đường và căn tin trường học bảo đảm các điều kiện về vệ sinh, an toàn thực phẩm theo quy định; trong đó, 60% trường học ở khu vực thành thị và 40% trường học ở khu vực nông thôn xây dựng thực đơn đáp ứng nhu cầu theo khuyến nghị của Bộ Y tế về bảo đảm dinh dưỡng hợp lý theo lứa tuổi và đa dạng thực phẩm; 60% trường học có tổ chức bữa ăn học đường sử dụng sữa và các sản phẩm từ sữa trong bữa ăn học đường đạt chuẩn theo quy định.

AN NHIÊN