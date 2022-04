Tiếp tục hành trình nhân ái

Với tinh thần phát huy nội lực, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi Lâm Đồng và các Chi hội trực thuộc đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến từng giường bệnh để giúp đỡ, hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tổ chức thăm và tài trợ cho các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật; chuyển xe lăn đến tận nhà tặng cho người có nhu cầu; bảo hành, chỉnh sửa, cấp pin và thay mới máy trợ thính...

Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi Lâm Đồng trao quà cho người khó khăn tại TP Đà Lạt.

• DÙ ẢNH HƯỞNG COVID-19 NHƯNG VẪN VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ

Bằng hình thức vận động, đến cuối năm 2021, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi Lâm Đồng đã vận động nguồn viện trợ và tài trợ cho các chương trình nhân đạo từ thiện đạt tổng giá trị gần 44 tỷ đồng. Trong đó, vận động nguồn trong nước 32 tỷ đồng và vận động nguồn nước ngoài 11,7 tỷ đồng, UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho Hội hoạt động gần 500 triệu đồng.

Từ nguồn quỹ vận động tài trợ, năm 2021, Hội đã trợ giúp cho 134.914 lượt người thông qua các chương trình hoạt động của Hội. Trong đó, Hội đã tổ chức phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo theo phương pháp phaco cho 650 bệnh nhân nghèo và người cao tuổi với số tiền 4,8 tỷ đồng; tài trợ mổ tim cho 6 bệnh nhân nghèo; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ chi phí siêu âm, xét nghiệm, chụp XQuang và chi phí điều trị cho 1.760 lượt bệnh nhân nghèo và trẻ khuyết tật; hỗ trợ 1.755 người có hoàn cảnh khó khăn mua bảo hiểm y tế; bảo hành, chỉnh sửa, cấp pin và thay mới máy trợ thính cho 200 người khiếm thính ở Lâm Đồng và Bình Thuận. Hội trao tặng 715 chiếc xe lăn, xe lắc, xe bại não cho người khuyết tật, bệnh nhân bị tai biến, bại liệt và cấp xe lăn cho các bệnh viện trong tỉnh với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng; tặng 175 chiếc xe đạp cho học sinh mồ côi, học sinh nghèo; xây mới 6 nhà tình thương cho hộ nghèo và hộ cận nghèo; hỗ trợ tiền mặt và nhu yếu phẩm thường xuyên hàng tháng cho 34 người khó khăn; tặng 5 suất học bổng dài hạn cho học sinh mồ côi, khuyết tật và học sinh nghèo và 17 suất học bổng một lần.

Đồng thời, Hội đã vận động 630.000 tấn rau, củ hỗ trợ người nghèo vùng dịch với tổng số tiền 5 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ tiền mặt, áo quần mới, mền, mùng, nhu yếu phẩm cho 2.740 lượt người có hoàn cảnh khó khăn tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tài trợ dài hạn bữa ăn dinh dưỡng cho 250 học sinh nghèo Trường Mầm non Tà Nung (TP Đà Lạt).

Các Chi hội vẫn duy trì hoạt động tình nguyện nấu ăn cung cấp suất ăn miễn phí cho 2.330 lượt bệnh nhân nghèo, bệnh nhân phong, bệnh nhân tâm thần, trẻ mồ côi, người già neo đơn, người khiếm thị; hỗ trợ bữa ăn cho bệnh nhân đi phẫu thuật và điều trị; trợ giúp 760 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi. Hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho 9 gia đình với số tiền 526 triệu đồng từ các chương trình Khát vọng sống, Mở cửa tương lai…

• KẾT NỐI THÊM NHIỀU TRÁI TIM NHÂN ÁI

Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi Lâm Đồng cho biết: Hoạt động nhân đạo từ thiện của Hội năm 2021 gặp không ít khó khăn do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều chương trình đã được nhà tài trợ thống nhất tài trợ nhưng phải tạm hoãn do dịch bệnh; các chương trình nhân đạo có yếu tố nước ngoài đã tạm dừng do đối tác không thể sang Việt Nam vì dịch COVID-19… Vượt qua khó khăn, thách thức, điểm sáng đó là cán bộ, hội viên trong Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh không chỉ tham gia tích cực trong các chương trình nhân đạo mà còn cùng lãnh đạo Hội khơi dậy những tấm lòng nhân ái tiềm ẩn ở mỗi con người trong xã hội để từ trái tim của mỗi hội viên kết nối thêm nhiều trái tim nhân ái nên hoạt động của Hội ngày càng mở rộng, thu hút nhiều người đồng hành chăm lo cho các đối tượng được Hội bảo trợ.

Ngoài việc tích cực tìm nguồn tài trợ cho các chương trình nhân đạo, từ thiện, Hội đã chú trọng huy động nguồn lực từ chính lực lượng hội viên, phát huy vai trò và tự chủ của của các Chi hội. Anh chị em hội viên luôn xem việc giúp đỡ cứu trẻ em bị tim bẩm sinh; cưu mang, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi không nơi nương tựa; chung tay giúp đỡ những người bệnh nghèo; giúp bệnh nhân bị đục thủy tinh thể được nhìn, lo cho người khiếm thính được nghe, tìm nguồn tài trợ để người khuyết tật được đi lại, trẻ em nghèo được đến trường… không chỉ là khẩu hiệu mà là mệnh lệnh trái tim. Nhờ vậy, tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương dành cho các đối tượng của Hội luôn được đại đa số hội viên đặt lên hàng đầu trong quá trình hoạt động Hội.

Hội thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong giải quyết hồ sơ tài trợ cho các đối tượng, giảm thời gian đi lại và tránh phiền hà cho người cần trợ giúp là một yếu tố giúp Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh tạo được niềm tin cho các nhà tài trợ và cũng là bài học thành công của Hội trong việc thu hút nguồn tài trợ.

Trong 3 tháng đầu năm 2022, Hội đã tổ chức các hoạt động với tổng trị giá gần 1,4 tỷ đồng. Năm 2022, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi Lâm Đồng tiếp tục triển khai 17 chương trình nhân đạo, cụ thể: Phẫu thuật cứu trẻ em bị tim bẩm sinh; phẫu thuật thay thủy tinh thể cho bệnh nhân nghèo và người cao tuổi; tặng máy trợ thính cho trẻ em và người lớn tuổi bị điếc bẩm sinh hoặc khiếm thính do tuổi cao; tổ chức bữa ăn dinh dưỡng cho bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi và người già neo đơn; tặng học bổng cho học sinh mồ côi, khuyết tật và học sinh nghèo; tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật và bệnh nhân tai biến, bại liệt; cứu trợ xã hội giúp đồng bào nghèo tại các vùng sâu, vùng xa; khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo, trẻ mồ côi và người khuyết tật; hỗ trợ chi phí đi lại và chi phí điều trị cho các bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và phẫu thuật thẩm mỹ cho trẻ em khuyết tật cơ xương khớp, sẹo bỏng, sẹo lồi sứt môi, hở hàm ếch; tặng thẻ bảo hiểm y tế cho những người có hoàn cảnh khó khăn; xây nhà tình thương cho hộ nghèo; tài trợ nâng cao chất lượng bữa ăn dinh dưỡng cho học sinh dân tộc thiểu số; tặng xe đạp cho học sinh nghèo, học sinh mồ côi cư trú xa trường học; xây dựng trạm cấp nước sạch cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng hạn hán; tài trợ vốn khởi nghiệp cho người mù và sinh viên mồ côi tốt nghiệp đại học; khám tầm soát ung thư phụ khoa và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ nghèo.

AN NHIÊN