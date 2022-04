Tuổi trẻ Công an Lâm Đồng Khát vọng - Bản lĩnh -Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển

(LĐ online) - Trong 2 ngày 18 - 19/4, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn lựa chọn làm Đại hội điểm khối công chức, viên chức, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang của tỉnh.

Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Lê Hồng Phong – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, nguyên Trưởng Ban Công tác Thanh niên Công an tỉnh; đồng chí Trần Đức Trung – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Lâm Đồng; Trung tá Đồng Đức Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an…

Đại hội với sự tham dự của 150 đại biểu là cán bộ, đoàn viên tiêu biểu xuất sắc được bầu chọn từ 27 cơ sở Đoàn, đại diện cho gần 800 đoàn viên, thanh niên thuộc Công an tỉnh.

Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022; biểu quyết thông qua các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và chương trình công tác Đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2027; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn Công an tỉnh Lâm Đồng lần thứ XIII, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lâm đồng lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Nhiệm kỳ qua, cùng với sự phát triển và trưởng thành của lực lượng Công an Lâm Đồng, tuổi trẻ Công an tỉnh đã thường xuyên đổi mới các nội dung, phương thức hoạt động và phát động nhiều phong trào thi đua nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên; cũng như đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên được triển khai thực hiện có hiệu quả và đạt các mục tiêu đã đề ra. Công tác giáo dục tuyên truyền của Đoàn có những đổi mới và mang lại hiệu quả thiết thực.

Đoàn Thanh niên Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đại hội

Các phong trào hành động cách mạng do Tỉnh Đoàn phát động và các phong trào thi đua của tuổi trẻ Công an Nhân dân được triển khai với nhiều hình thức, nội dung phong phú đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trên các lĩnh vực công tác công an, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và nâng cao chất lượng đoàn viên được quan tâm và từng bước được củng cố vững mạnh. Các cơ sở Đoàn duy trì tốt việc sinh hoạt định kỳ, nội dung sinh họat luôn được đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị.

Công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng đã được tổ chức thường xuyên, có chất lượng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Lâm Đồng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai và cụ thể hoá các phong trào thi đua của tuổi trẻ Công an Nhân dân được các cơ sở Đoàn tiến hành chủ động, phù hợp với tình hình đoàn viên và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Với những thành tích đã đạt được, trong 5 năm qua, đã có nhiều lượt đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh được Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Giám đốc Công an tỉnh và các cấp tặng bằng khen, giấy khen trong các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Lâm Đồng công nhận 5 năm liền đạt danh hiệu xuất sắc, được tặng 4 cờ thi đua đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Đại hội cũng thẳng thắng nhìn lại những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, chỉ ra nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Ra mắt Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Công an Lâm Đồng Khát vọng - Bản lĩnh - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đề ra mục tiêu tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng, phát triển lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh có lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hoá, tinh thần thượng tôn pháp luật; lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa; có ý chí tự lực, tự cường; khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng.

Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia. Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động; thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đại hội cũng đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể để đạt các chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Lê Hồng Phong – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được, sự cố gắng cống hiến, trưởng thành của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên công an tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục.

Đại tá Lê Hồng Phong cũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm, cụ thể là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp phát động, đặc biệt là phong trào “Thanh niên Công an Nhân dân học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy”; tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội; đẩy mạnh hỗ trợ đoàn viên, thanh niên nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, chuyên môn kỹ thuật, ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng xã hội; xây dựng củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh và nâng cao chất lượng đoàn viên.

Đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên

Tại Đại hội, đồng chí Trần Đức Trung – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cũng khẳng định, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã góp phần xây dựng và củng cố hình ảnh người Công an Nhân dân sáng đẹp trong lòng dân. Hòa nhịp cùng các phong trào thi đua sôi nổi của tuổi trẻ tỉnh nhà, tuổi trẻ Công an tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích cách mạng, bản lĩnh, trí tuệ trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm; có nhiều đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp chức danh Bí thư. Đồng chí Lê Ngô Hồng Vũ tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu Ban Chấp hành khóa XIII gồm 21 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, trình độ; bầu Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí; bầu chức danh Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đoàn Công an tỉnh khóa XIII. Đồng thời, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Tặng bằng khen của Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022

Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã trao bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh; Ban Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tặng giấy khen của Ban Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022

VIỆT QUỲNH – HỒNG THẮM