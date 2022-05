Agribank Lâm Đồng trao tài trợ tại huyện Lâm Hà

(LĐ online) - Tiếp tục chương trình tài trợ an sinh xã hội năm 2022, Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ trao biểu trưng tài trợ cho huyện Lâm Hà 8 căn nhà cho 8 hộ nghèo và hộ cận nghèo, mỗi căn trị trị giá 50 triệu đồng; trao 5 bộ máy vi tính cho Trường Tiểu học Tân Thanh 1, mỗi bộ trị giá 13,5 triệu đồng; tổng kinh phí tài trợ là 467,5 triệu đồng.

Lãnh đạo huyện Lâm Hà tặng hoa tri ân Agribank Lâm Đồng và các chi nhánh Agribank Lâm Hà và Lộc Phát (hoạt động trên địa bàn huyện Lâm Hà)

Phát biểu tại lễ trao tài trợ, ông Nguyễn Quang Tùng - Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Lâm Đồng, cho biết: Theo kế hoạch, chương trình tài trợ an sinh xã hội của Agibank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng sẽ phối hợp cùng Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện thực hiện tài trợ 16 căn nhà (tổng trị giá 800 triệu đồng) và 30 bộ máy vi tính (trị giá 500 triệu đồng) tại các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương và Đam Rông.

Hoạt động an sinh xã hội là hoạt động thường niên của Agribank Lâm Đồng, bên cạnh nhiệm vụ chính trị là hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh. Hàng năm, Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng thường dành nguồn kinh phí khoảng 5 tỷ đồng để tài trợ các hoạt động an sinh xã hội. Riêng năm 2021, Agribank dành khoản kinh phí là 6,6 tỷ đồng; trong đó, tài trợ an sinh xã hội là 5,5 tỷ đồng và ủng hộ Quỹ Phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh là 1,1 tỷ đồng.

Phát huy truyền thống đó, năm 2022, Agribank Lâm Đồng tiếp tục thực hiện chương trình tài trợ an sinh xã hội đến các địa phương, với mong muốn đóng góp một phần kinh phí, hỗ trợ công tác an sinh xã hội của huyện, hỗ trợ các hộ nghèo vượt qua những khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Hoàng Thanh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà trân trọng cảm ơn Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã có hoạt động tài trợ rất ý nghĩa tại địa phương.

Lâm Hà tuy là huyện có nhiều ưu thế, nhưng bà con vùng sâu, vùng xa còn rất nhiều khó khăn, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sự giúp đỡ của Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã góp phần giúp huyện xóa được nhiều căn nhà tạm, các cháu học sinh được trang bị phương tiện học tập tiên tiến…

Ông cũng mong các gia đình được nhận nhà hôm nay có nơi ở ổn định sẽ an tâm sản xuất, tập trung làm giàu trên quê hương Lâm Hà; Trường Tiểu học Tân Thanh 1 sẽ sử dụng nguồn tài trợ hiệu quả, hữu ích…

PHẠM LÊ