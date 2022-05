Ban Chỉ đạo 502 tổng kết đợt dân vận tập tung tại Đam Rông

(LĐ online) - Sáng 19/5, Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng với các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 502) của tỉnh đã tổ chức lễ tổng kết đợt công tác dân vận tại xã Đạ Tông và xã Đạ M’Rông (huyện Đam Rông).

Đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà hỗ trợ 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã Đạ Tông và Đạ M’Rông

Đồng chí Phạm Thị Phúc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Trưởng Ban Chỉ đạo 502 của tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, các sở, ngành và huyện Đam Rông đã tham dự.

Thực hiện đợt công tác dân vận kéo từ tháng 1 - 5/2022, Ban Chỉ đạo 502 tỉnh đã phối hợp với huyện Đam Rông và 2 xã Đạ Tông, Đạ M’Rông huy động các nguồn lực với tổng kinh phí đạt 3,99 tỷ đồng để xây dựng các công trình phục vụ đời sống nhân dân.

Đơn cử như: Xây dựng 49 căn nhà trị giá 2,51 tỷ đồng; làm điện đường chiếu sáng trị giá 150 triệu đồng; tu sửa sân và hội trường thôn N’tôn, xã Đạ Tông trị giá 100 triệu đồng; khoan 1 giếng nước, lắp đặt bồn chứa nước sạch cho Trường Tiểu học Đa Kao trị giá 90 triệu đồng; hỗ trợ 2 máy lọc nước cho 2 trường mầm non Đạ Tông và Đạ M’Rông trị giá trên 19 triệu đồng; tặng 664 phần quà cho các gia đình khó khăn và gia đình chính sách với tổng trị giá 380 triệu đồng…

Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo 502 của tỉnh và Ban Chỉ đạo 502 của huyện nghiệm thu và bàn giao một số công trình thực hiện trong đợt dân vận

Nhân dân các thôn trên địa bàn 2 xã đã tích cực, chủ động hưởng ứng đợt công tác dân vận bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như đóng góp ngày công, vệ sinh môi trường, xây dựng mô hình sản xuất...; các hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết đã đóng góp vốn đối ứng để xây nhà ở khang trang, bền vững.

Đến nay, các nội dung, công trình của đợt dân vận cơ bản đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho Nhân dân.

Đợt dân vận tập trung đã góp phần tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng xã hội đồng thuận, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Phạm Thị Phúc – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ thay mặt Ban Chỉ đạo 502 tỉnh thăm hỏi bà con Nhân dân trên địa bàn

Phát biểu tại lễ tổng kết, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Lâm Đồng Phạm Thị Phúc khẳng định: Những công trình, nội dung trong đợt dân vận vừa qua chỉ mang ý nghĩa là điểm khởi đầu, là sự tiếp sức đối với Nhân dân 2 xã. Trong thời gian tới, để phát huy hiệu quả đợt công tác dân vận, Ban Chỉ đạo 502 tỉnh, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện, xã và toàn thể Nhân dân 2 xã cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến tới người dân nâng cao ý thức bảo quản, sử dụng có hiệu quả các công trình, nội dung, thiết bị đã được hỗ trợ.

Mỗi người dân hãy tự nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong việc chung tay vì sự phát triển chung của địa phương bằng những hành động, việc làm thiết thực như: Xây dựng gia đình hạnh phúc, chú trọng phát triển kinh tế gia đình, tự chủ về kinh tế, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước; vận động con cháu đến trường; giữ gìn vệ sinh chung nơi công cộng và nhà ở, tạo môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp…

Bộ CHQS tỉnh – Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 502 tỉnh trao nhà tình nghĩa quân – dân tại thôn N’Tol, xã Đạ Tông

Mục tiêu xây dựng xã Đạ Tông đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022 và xây dựng xã Đạ M’Rông đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023 còn rất nặng nề. Hy vọng trên nền tảng có được từ đợt dân vận tập trung, chính quyền và Nhân dân 2 xã tiếp tục chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao để sớm đưa 2 xã về đích nông thôn mới, đời sống Nhân dân được nâng lên đúng nghĩa, góp phần đưa huyện Đam Rông về đích nông thôn mới năm 2025.

Dịp này, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà hỗ trợ 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã.

Kết thúc lễ tổng kết, Ban Chỉ đạo 502 tỉnh còn tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao với cán bộ, Nhân dân 2 xã Đạ Tông, Đạ M’Rông. Đây là hoạt động nhằm nhằm kỷ niệm 132 năm ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890 – 19/5/2022), thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khoẻ trong Nhân dân; đồng thời, thắt chặt hơn nữa tình cảm gắn kết giữa Ban Chỉ đạo 502 tỉnh với chính quyền địa phương và bà con Nhân dân 2 xã Đạ Tông, Đạ M’Rông.

NGỌC NGÀ