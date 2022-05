Bình đẳng giới không chỉ là dành quyền lợi cho phụ nữ

(QC-LĐ online) - Đó là chia sẻ của Tiến sĩ Phạm Thị Thúy - Giảng viên chính Học viện Hành chính Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội thảo chuyên đề “Bình đẳng giới và môi trường làm việc an toàn cho phụ nữ”.

Nhằm bổ sung kiến thức liên quan đến công tác bình đẳng giới cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Bình đẳng giới và môi trường làm việc an toàn cho phụ nữ”.

Hội thảo được tổ chức thành 2 đợt với hai chủ đề khác nhau. Trong đó, chủ đề “Bình đẳng giới” được tổ chức ngày 15/4/2022 và chuyên đề “Môi trường làm việc an toàn cho phụ nữ” được tổ chức ngày 6/5/2022. Hội thảo được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công nhân viên Công ty ĐHĐ.

Theo Tiến sỹ Phạm Thị Thúy, công tác bình đẳng giới nhằm mang lại sự công bằng cho tất cả các giới, không phải chỉ riêng cho phụ nữ

Anh Huỳnh Ngọc Toàn đến từ Trung tâm dịch vụ kỹ thuật chia sẻ: "Với lối truyền tải thông tin đầy hào hứng và sáng tạo, kết hợp với các ví dụ sinh động, Tiến sĩ Phạm Thị Thúy đã biến nội dung hội thảo tưởng chừng nhàm chán trở thành một buổi trao đổi cởi mở đầy thú vị. Từ trước đến nay, khi nói đến "Bình đẳng giới" ai cũng nghĩ đến việc phụ nữ đòi quyền lợi cho mình. Tuy nhiên, qua chia sẻ của giảng viên, tôi hiểu thêm rằng khi nói về "Bình đẳng giới" thì không chỉ dành riêng cho nữ giới mà còn dành cho cả nam giới và các giới tính khác nữa. Tất cả các giới đều được bình đẳng và cần được bảo vệ như nhau".

Công ty ĐHĐ nâng cao nhận thức về bình đẳng giới nhằm tạo ra môi trường làm việc công bằng giữa các giới, tạo cơ hội để tất cả người lao động đều có cơ hội học tập, thăng tiến và đảm bảo quyền lợi như nhau.

Hội thảo được tổ chức trực tuyến có sự tham gia đông đảo cán bộ, công nhân viên toàn Công ty

Đối với chuyên đề “Môi trường làm việc an toàn cho phụ nữ”, giảng viên đến từ Học viện Hành chính Quốc gia chia sẻ nội dung liên quan đến điều kiện làm việc an toàn cho phụ nữ từ góc tiếp cận bình đẳng giới; những nguy cơ mất an toàn nơi làm việc và tình trạng quấy rối tình dục nơi công sở.

Chủ đề thảo luận đã được các học viên và giáo viên nhiệt tình trao đổi ý kiến, giúp học viên hiểu đúng quy tắc giao tiếp chuẩn mực, tạo nên môi trường làm việc văn minh nơi công sở.

Là một đơn vị thuộc Tổng công ty Phát điện 1, người lao động Công ty ĐHĐ đang tuân thủ áp dụng “Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam” trong giao tiếp với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng và cộng đồng. Tuy nhiên, những chia sẻ của Tiến sĩ Phạm Thị Thúy tại Hội thảo đã củng cố thêm kiến thức liên quan đến bình đẳng giới, giúp xóa bỏ sự tự ti trong công việc, tạo sự tự tin phấn đấu học tập và làm việc cho người lao động ở mọi giới.

Công tác bình đẳng giới cũng là một nội dung Công ty ĐHĐ cam kết thực hiện khi ký kết Hiệp định vay vốn với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để triển khai Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi.

NGUYỄN NGỌC TUẤN