Các địa phương chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566

• Lãnh đạo huyện Di Linh thăm, tặng quà chúc mừng các cơ sở Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản 2022

Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2022 - Phật lịch 2566, sáng 12/5, các đồng chí: K’Broi - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Di Linh; Trần Đức Công - Chủ tịch UBND huyện Di Linh, cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã đến thăm, tặng quà chúc mừng các Tăng, Ni, Phật tử tại các cơ sở Phật giáo trên địa bàn huyện.

Đoàn lãnh đạo huyện đã đến thăm, chúc mừng và tặng quà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện và Chùa Linh Thắng. Sau đó lần lượt đến thăm các cơ sở Phật giáo gồm: Chùa Phước Lạc, chùa Tánh Hải, chùa Linh Nghĩa, chùa Thiện Ân, chùa Chưởng Phước, chùa Quan Âm, chùa Lạc Quốc, chùa Phổ Độ, chùa Phổ Tế, chùa Linh Hoà, chùa Linh Bảo, chùa Linh Phúc, chùa Pháp Hoa, chùa Bửu Quang, chùa Thanh Sơn, chùa Bửu Hoa Sơn, chùa Linh Hải. Trên địa bàn huyện.

Tại các nơi đến thăm, chúc mừng, lãnh đạo huyện Di Linh đã gửi đến các vị chức sắc Phật giáo, các Chư tôn, Đại đức, Tăng, Ni, Phật tử... lời chúc mừng và thăm hỏi ân cần. Các đồng chí lãnh đạo địa phương khẳng định Phật giáo là một trong 4 tôn giáo chính trên địa bàn huyện Di Linh với 23.390 Phật tử. Chính quyền địa phương luôn ghi nhận những đóng góp lớn lao của các cơ sở Phật giáo trên địa bàn huyện thời gian qua. Đồng thời khẳng định trong sự phát triển chung về kinh tế, xã hội của địa phương luôn có sự đóng góp quan trọng của các tôn giáo nói chung, trong đó có Phật giáo. Lãnh đạo huyện Di Linh cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới các Tăng, Ni, bà con Phật tử trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, đồng hành cùng chính quyền địa phương và Nhân dân trên địa bàn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, hướng đến mục tiêu chung đưa quê hương Di Linh phát triển giàu, đẹp.

Dịp này, đại diện các cơ sở Phật giáo đã gửi cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy hơn nữa truyền thống tinh thần hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, nguyện làm theo đường hướng Đức Phật dạy “từ bi - trí tuệ - đoàn kết”...để xây dựng huyện Di Linh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Di Linh thăm và chúc mừng Lễ Phật đản tại chùa Linh Thắng

• Lãnh đạo huyện Đạ Tẻh thăm, chúc mừng nhân dịp Đại lễ Phật đản 2022

Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2022 - Phật lịch 2566, sáng 12/5, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Tẻh đã tổ chức đoàn đến thăm và chúc mừng các chức sắc và cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn huyện.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng các chùa: Khánh Bảo, Khánh Vân và Hương Lâm.Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện Đạ Tẻh đã gửi lời, chúc mừng tới các Hòa Thượng cùng toàn thể Tăng, Ni, Phật tử đón một mùa Phật đản an vui. Phát huy truyền thống “Gắn bó, đồng hành cùng dân tộc”, đồng bào Phật tử huyện Đạ Tẻh luôn sát cánh, đồng lòng cùng chính quyền địa phương phòng, chống dịch bệnh Covid -19; đồng thời tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động. Qua đó góp phần cùng cả nước đẩy lùi, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, khôi phục, phát triển kinh tế, ổn định đời sống Nhân dân.

Lãnh đạo huyện Đạ Tẻh mong muốn trong thời gian tới các chức sắc, Tăng, Ni, Phật tử tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương ngày càng giàu đẹp.

Đại diện các chùa, tu viện, họ đạo đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện đã quan tâm, chúc mừng, động viên nhân dịp Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2566. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, vận động chức sắc, Tăng, Ni, Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, từ thiện, nhân đạo, góp phần xây dựng quê hương.

Lãnh đạo huyện Đạ Tẻh thăm, tặng quà các cơ sở Phật giáo nhân Đại lễ Phật đản

• Bảo Lâm: Gặp mặt thân mật mừng Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2566

Vừa qua, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật với các chức sắc Phật giáo, các gia đình Phật tử tiêu biểu trên địa bàn Bảo Lâm, nhân dịp mừng Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2566.

Tại đây, đại diện UBND huyện Bảo Lâm đã báo cáo nhanh với các chức sắc Phật giáo, các gia đình Phật tử về những thành tựu nổi bật của Bảo Lâm, đồng thời khẳng định trong thời gian qua mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến mọi hoạt động của địa phương nhưng cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Bảo Lâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp các ngành chủ động, linh hoạt triển khai các nhiệm vụ, động viên Nhân dân vượt qua dịch bệnh. Nhờ vậy, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều khả quan. Đặc biệt, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Bảo Lâm năm 2021 vượt kế hoạch đề ra. Trong những thành tựu chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của Giáo hội Phật giáo, cùng bà con Phật tử huyện Bảo Lâm. Các chư Tăng, Ni, gia đình Phật tử cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Bảo Lâm, hứa tiếp tục chung tay, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm khen thưởng, động viên 7 vị chức sắc Phật giáo và 18 gia đình Phật tử tiêu biểu trên đia bàn huyện đã có nhiều đóng góp tích cực cho các phong trào tại địa phương.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo huyện Bảo Lâm, cùng các chư Tăng, Ni, Phật tử đã đến đặt vòng hoa và thắp hương tại Đài liệt sĩ kính viếng những anh hùng đã hi sinh cho nền độc lập nước nhà.

NGỌC NGÀ - THÂN THU HIỀN - TRIỀU KA