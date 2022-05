Công an Đà Lạt trao tặng công trình ''Nhà vệ sinh cho em''

(LĐ online) - Ngày 11/5, Công an TP Đà Lạt đã làm lễ trao tặng công trình thanh niên “Nhà vệ sinh cho em” trị giá 140 triệu đồng cho Trường tiểu học Phước Thành (Phường 7, TP Đà Lạt).

Công an TP Đà Lạt trao tặng nhà vệ sinh cho Trường Tiểu học Phước Thành

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Công an TP Đà Lạt, khu nhà vệ sinh cũ của Trường Tiểu học Phước Thành đưa vào sử dụng từ năm 2003 nên đã xuống cấp thời gian qua. Nắm bắt được nhu cầu của các em học sinh cần có một nhà vệ sinh mới sạch sẽ, an toàn, chất lượng hơn, Đoàn viên, thanh niên Đoàn Cơ sở Công an TP Đà Lạt đã chung tay quyên góp, ủng hộ và vận động từ các nguồn xã hội hóa để xây mới, cải tạo lại khu vực nhà vệ sinh tại Trường Tiểu học Phước Thành.

Học sinh Trường Tiểu học Phước Thành sử dụng nhà vệ sinh mới do Công an TP Đà Lạt trao tặng

Theo Trung tá Hùng, công trình “Nhà vệ sinh cho em” do Đoàn Cơ sở Công an TP Đà Lạt trao tặng gồm 6 phòng vệ sinh khang trang, sạch sẽ, được chia làm 2 khu với tổng trị giá 140 triệu đồng.

C.PHONG