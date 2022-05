Đạ Tẻh đã hoàn thành thu nhận 43.504 hồ sơ làm căn cước công dân gắn chíp

(LĐ online) - Sáng 8/5, Thượng tá Nguyễn Đình Sô – Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh cho biết, với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, trong 4 ngày nghỉ của dịp Lễ 30/4 và 1/5, Công an huyện tiếp tục tổ chức thu nhận hồ sơ căn cước công dân (CCCD), trong đó ưu tiên cấp CCCD cho đối tượng là học sinh sắp bước vào kỳ thi THCS, THPT năm 2022, sinh viên học tập và, người lao động đi làm việc xa về địa phương trong dịp nghỉ lễ lần này.

Công an huyện Đạ Tẻh đẩy nhanh việc tiếp nhận hồ sơ làm CCCD cho người dân trên địa bàn

Đến nay, Công an huyện đã thu nhận 43.504 hồ sơ làm CCCD; trong đó, công dân thường trú 43.156 hồ sơ, công dân tạm trú 348 hồ sơ (ngoài huyện là 275 hồ sơ; ngoài tỉnh là 73 hồ sơ). Theo đó, Công an huyện Đạ Tẻh cũng đã tiến hành thu nhận 405 trường hợp đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử.

Riêng trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, Công an huyện Đạ Tẻh tiếp tục bố trí 2 tổ cấp CCCD gồm 1 tổ lưu động làm cho học sinh ở xã, 1 tổ tiếp dân tại Công an huyện để phục vụ thu nhận hồ sơ cấp CCCD.

Kết quả đã thu nhận 144 hồ sơ cấp CCCD; trong đó lứa tuổi 2004, 2007 là 42 trường hợp; đến tận nhà thu nhận 1 trường hợp (do bị bệnh không thể ra trụ sở làm CCCD được).

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Sô: Tất cả các hồ sơ trên đã được Công an huyện Đạ Tẻh chuyển về đơn vị C06, Bộ Công an để cấp thẻ. Trước đó, để những ngày nghỉ lễ người dân tranh thủ thời gian phối hợp với lực lượng Công an đến làm thủ tục cấp CCCD, Công an huyện đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trên hệ thống loa phát thanh của địa phương và tuyên truyền lưu động, đồng thời thực hiện phương châm “đến từng nhà, rà từng khẩu” để vận động, đôn đốc người dân, nhất là học sinh sắp tham dự kỳ thi THCS, THPT, sinh viên, những người đi làm ăn xa tranh thủ thời gian nghỉ lễ đến làm CCCD. Đến nay, số lượng CCCD trên địa bàn huyện đã được cấp, hoặc nhận trả về địa phương đạt 91,7%.

THÂN THU HIỀN