Đạ Tẻh: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2022

(LĐ online) - Ngày 6/5, Liên đoàn Lao Động huyện Đạ Tẻh đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về ATVS lao động năm 2022.

Đồng chí Phan Đức Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đội tuyển tham dự giải bóng chuyền nữ 2022

Tại lễ phát động, ông Trương Quang Lang - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đạ Tẻh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công đoàn các cấp và người lao động trong ngành tích cực hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về ATVS lao động năm 2022, đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh lao động và ATGT trên tất cả các lĩnh vực của ngành.

Cụ thể, các đơn vị thực hiện nghiêm và có hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, huấn luyện, đào tạo nâng cao nhận thức của người lao động về an toàn vệ sinh lao động, gắn với việc tuyên truyền chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông. Các đơn vị cập nhật các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế về an toàn vệ sinh lao động, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định đó và kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm về công tác an toàn vệ sinh lao động và ATGT…

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đẩy mạnh triển khai thực hiện các phong trào thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh với chủ đề “Chăm lo việc làm, đời sống người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”. Vận động đoàn viên, cán bộ, viên chức lao động tích cực hưởng ứng, tạo đợt cao điểm triển khai thực hiện chương trình “Một triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của công nhân đối với doanh nghiệp và đất nước.

Đây cũng là đợt cao điểm để các cấp công đoàn trong huyện Đạ Tẻh tổ chức, phối hợp tổ chức hàng loạt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động cả về vật chất lẫn tinh thần, sức khỏe. Đồng thời, là dịp để người lao động và người sử dụng lao động nâng cao nhận thức, tuân thủ luật pháp về an toàn vệ sinh động; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

Trong dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Đạ Tẻh cũng đã trao tặng 23 suất quà cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Ngay sau lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động, Liên đoàn Lao động huyện Đạ Tẻh cũng đã tổ chức Giải bóng chuyền nữ năm 2022.

QUỐC PHONG