Di Linh: Tổ chức cấp số định danh điện tử cho công dân

(LĐ online) - Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh, ngày 24/5, Công an huyện Di Linh cho biết, đơn vị đang tiến hành tổ chức cấp số định danh điện tử cho công dân.

Tổ chức cấp số định danh điện tử cho công dân

Ngay sau khi tập huấn kỹ thuật, Đội Quản lý hành chính Công an huyện đã thông tin tuyên truyền tới Nhân dân về chủ trương mới. Theo đó, mọi công dân đến làm thủ tục cấp đổi, cấp mới CCCD gắn chíp đều hướng dẫn cấp mã định danh điện tử nếu có nhu cầu.

Trường hợp đã cấp CCCD gắn chip điện tử nếu muốn cấp mã định danh điện tử, Công an huyện đề nghị công dân mang theo các loại giấy tờ liên quan đến các lĩnh vực muốn tích hợp mã định danh điện tử đến Công an huyện để được làm thủ tục.

Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện sẽ tiếp nhận và làm thủ tục cấp CCCD, cấp mã định danh điện tử trong các ngày trong tuần, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, đơn giản nhất cho công dân.

Theo đó, từ ngày 16/5 - 31/12/2022, Công an huyện sẽ cấp số định danh điện tử cho công dân trên địa bàn 19 xã, thị trấn.

Khi sử dụng tài khoản định danh điện tử công dân sẽ tiết kiệm thời gian khai báo lại các thông tin cá nhân mỗi khi đi làm thủ tục hành chính; chia sẻ thông tin cá nhân cho bên thứ ba bằng cách quét mã QR; giảm thiểu tối đa các giấy tờ cá nhân cần mang theo; thực hiện các dịch vụ công không phải đến tận nơi. Khi sử dụng tài khoản định danh điện tử, công dân sẽ được bảo mật thông tin, tránh bị giả mạo, giúp các giao dịch được an toàn.

Được biết, đến nay, Công an huyện đã tổ chức thu nhận, cấp tổng số là 318 tài khoản định danh điện tử cho cán bộ, chiến sỹ thuộc các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn của Công an huyện, số viên chức thuộc khối Huyện uỷ, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn, thành viên các tổ công tác thuộc Đề án 06 cấp xã, thôn…

HOÀNG YÊN