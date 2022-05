Đức Trọng: Nâng cao kiến thức an toàn trong lĩnh vực nông nghiệp cho phụ nữ

(LĐ online) - Từ ngày 24 - 27/5, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn) phối hợp với Hội LHPN huyện Đức Trọng tổ chức 2 lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức an toàn trong lĩnh vực nông nghiệp cho 120 học viên là cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Trao giấy chứng nhận cho các học viên

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được trang bị các kiến thức như: Một số nội dung về Luật An toàn thực phẩm, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa; phương pháp xây dựng chuỗi hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thị nông sản, xây dựng dự án thực hiện chuỗi liên kết giá trị, các nội dung liên quan về chuỗi liên kết giá trị; mối nguy an toàn thực phẩm, điềm kiện đảo bảo an toàn thực phẩm, phương pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hành tốt an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn thực hiện Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT về phương pháp quản lý điều hành bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; quản lý chất lượng đồng bộ; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sơ chế, chế biến, bao quản, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ nông lâm sản...

Thông qua các lớp tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm đối với sức khỏe của gia đình, cộng đồng, cũng như vai trò của phụ nữ trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng thực phẩm an toàn. Đồng thời, giúp cán bộ, hội viên Hội LHPN cấp huyện, xã trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng chuỗi hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản; ngăn chặn tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, hóa chất, kháng sinh và chất cấm trong sản xuất nông sản thực phẩm, làm sạch và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Kết thúc lớp học, các học viên được Ban tổ chức cấp giấy chứng nhận.

N.MINH