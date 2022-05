Hành trình mùa xuân lên rừng, xuống biển

Ra đời năm 1999 theo sáng kiến của Báo Thiếu niên Tiền Phong, 23 năm qua, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao tặng hàng trăm ngàn suất học bổng cho học sinh, sinh viên (HSSV) dân tộc thiểu số (DTTS) ở miền núi và hải đảo. Hành trình mang “mùa xuân” với ước mơ, niềm tin và hy vọng đã được nối dài lên rừng, xuống biển, trở thành người bạn đồng hành của hàng triệu HSSV vượt khó học giỏi. Trong đó, có không ít học bổng cùng tình cảm được trao trên mảnh đất Nam Tây Nguyên Lâm Đồng.

Bà Trương Mỹ Hoa trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng

• ĐỒNG HÀNH CÙNG HỌC SINH, SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ

Cuối tháng 4 vừa qua, tại Trường Đại học Đà Lạt, Quỹ Học bổng Vừ A Dính cùng CLB“Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh DTTS các xã Tà Nung (TP Đà Lạt), huyện Đam Rông, huyện Đạ Tẻh,... Ngoài học bổng là kinh phí học tập, các em còn nhận được sự quan tâm từ các doanh nghiệp đồng hành thông qua những món quà tặng thiết thực như xe đạp, thẻ Bảo hiểm Y tế, dụng cụ học tập.

Quỹ Học bổng Vừ A Dính thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được thành lập với mục tiêu hoạt động giúp đỡ các em HSSV DTTS ở miền núi và hải đảo; con em bộ đội hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, bộ đội biên phòng... vượt khó học giỏi và phấn đấu tốt trong cả nước; góp phần xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho sự nghiệp giáo dục nhằm thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Ngoài 4 dự án đầu tư xây dựng nguồn nhân lực trẻ cho vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biển đảo gồm “Ươm mầm tương lai”, “Chắp cánh ước mơ”, “Mở đường đến tương lai”, “Thắp sáng tương lai, hỗ trợ sinh viên”, hàng năm, Quỹ còn dành 8.000 suất học bổng thường niên, trong đó gồm 5.000 suất dành cho HSSV con em đồng bào DTTS và 3.000 suất dành cho HSSV vùng biển đảo.

Chia sẻ trong buổi trao học bổng Vừ A Dính cho HSSV tại tỉnh Lâm Đồng, bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính xúc động chia sẻ: “Chúng ta vừa trải qua đại dịch COVID-19 với nhiều hậu quả nặng nề, hôm nay, chúng ta còn ngồi đây gặp gỡ, trò chuyện, san sẻ tình cảm là một may mắn hơn rất nhiều so với những người đã mất đi do dịch bệnh. Trong 2 năm khó khăn đó, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã luôn cố gắng, phấn đấu, nỗ lực. Nhờ đó, những công việc mà Quỹ đề ra, chúng ta đều đạt được, để tiếp tục sứ mệnh chăm chút, yêu thương vì sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho biên giới, hải đảo”.

• HƯỚNG VỀ BIỂN, ĐẢO QUÊ HƯƠNG

Năm 2014, Quỹ học bổng Vừ A Dính quyết định thành lập CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” nhằm kết nối những trái tim luôn hướng về biển, đảo, góp phần giúp đỡ con em những chiến sỹ hải quân và các gia đình ngư dân bám biển để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc.

Qua 8 năm thành lập và hoạt động, đến nay, CLB “Vì Hòang Sa - Trường Sa thân yêu” đã không ngừng lớn mạnh với nhiều hoạt động hướng về biển, đảo Việt Nam, góp sức cùng cán bộ, chiến sĩ và bà con ngư dân đang ngày đêm bám biển giữ gìn chủ quyền biển, đảo quê hương. Hiện, CLB có 135 hội viên tập thể với 32 đơn vị ở nước ngoài và 2.997 hội viên cá nhân. Trong đó, tại tỉnh Lâm Đồng có 4 đơn vị hội viên tập thể và 95 hội viên cá nhân.

Theo bà Trương Mỹ Hoa - Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, tỉnh Lâm Đồng có lực lượng hội viên đứng thứ 3 trong cả nước, chỉ sau Thủ đô Hà Nội và TP Hồ CHí Minh, với con số gần 100 thành viên. Không chỉ đông về số lượng, các thành viên của CLB tại Lâm Đồng còn vô cùng tận tình, nhiệt tâm với những sự hỗ trợ, đồng hành thiết thực, nhất là việc hỗ trợ nông sản cho những chuyến tàu đến với Trường Sa thân yêu.

Vinh dự là một đơn vị hội viên tập thể của CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, trong nhiều năm qua, Trường Đại học Đà Lạt đã có nhiều hoạt động sinh động, bổ ích nhằm tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên về tình yêu đối với biển, đảo quê hương, về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước. TS Mai Minh Nhật - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt chia sẻ: “Đây là cơ hội tốt để các cán bộ, sinh viên trong Nhà trường được học tập, giao lưu, bồi đắp thêm tình yêu biển, đảo, nâng cao ý thức, trách nhiệm giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” sẽ tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “ Hành trình mùa xuân lên rừng, xuống biển”, nhằm hỗ trợ các em học sinh vùng sâu, vùng xa, cũng như các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ nơi phên dậu có được một cái Tết ấm áp, nghĩa tình. Chương trình kết nối những trái tim nơi đất liền hướng về biển, đảo, biên giới của Tổ quốc.

Trải qua nhiều khó khăn, những suất học bổng trong các năm qua vẫn đều đặn lên rừng, xuống biển để đến tay các em HSSV, những phần quà tết ý nghĩa vẫn được trao cho bà con nghèo các tỉnh, thành trên khắp cả nước, bởi như chia sẻ của bà Trương Mỹ Hoa: “Biên giới, hải đảo là vùng phên dậu của Tổ quốc, ngoài không êm thì trong không ấm. Cho nên, các hoạt động của Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cũng chính là cách mà chúng ta cảm ơn, trân trọng những sự hy sinh của bà con, chiến sĩ vùng biên giới, hải đảo để chúng ta yên tâm học tập, làm việc và xây dựng tương lai, đất nước”.

VIỆT QUỲNH