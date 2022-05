Không được gây khó khăn cho người dân trong việc cấp chứng nhận tiêm chủng và hộ chiếu vắc xin

(LĐ online) - Ngày 5/5, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc quán triệt, truyền thông về quyền lợi của người dân đối với giấy xác nhận tiêm chủng Covid-19 và hộ chiếu vắc xin, Sở Y tế Lâm Đồng đôn đốc các đơn vị tiêm chủng thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ cấp giấy xác nhận tiêm chủng Covid-19 và hộ chiếu vắc xin cho Nhân dân.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em tại TP Đà Lạt

Tiếp tục triển khai thực hiện đúng, đủ nội dung văn bản số 1047/SYT-NVY ngày 21/4/2022 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, triển khai ký xác nhận hộ chiếu vắc xin và tiêm vắc xin cho những người đã mắc Covid-19.

Quán triệt nhân viên y tế và các cán bộ thuộc quyền quản lý của đơn vị có liên quan đến công tác ký số điện tử giấy xác nhận tiêm chủng Covid-19 và hộ chiếu vắc xin tuyệt đối không được cản trở, gây khó khăn và có các hành vi trục lợi trong việc hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi người dân được cấp chứng nhận tiêm chủng Covid-19 và xác nhận hộ chiếu vắc xin.

Tiếp tục tăng cường truyền thông về lợi ích tiêm chủng phòng bệnh trên các phương tiện thông tin và sự cần thiết tiêm chủng để phòng các bệnh truyền nhiễm khác bên cạnh bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay. Khuyến cáo người dân đưa con em đi tiêm chủng thường xuyên và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đầy đủ, đúng lịch, đúng hướng dẫn của ngành y tế, đặc biệt là truyền thông tới toàn dân biết rõ về quyền được cấp giấy chứng nhận tiêm chủng và hộ chiếu vắc xin khi đã tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Trích xuất ngay danh sách các trường hợp không ký được giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 và hộ chiếu vắc xin do sai hoặc thiếu thông tin, gửi công an huyện, thành phố xong trước 17 giờ 00 ngày 6/5/2022 để công an địa phương xác định lại hoặc bổ sung thông tin, làm sạch dữ liệu và chuyển lại để các đơn vị thực hiện ký số giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 và hộ chiếu vắc xin.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị quán triệt tới tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan không được gây khó khăn cho người dân trong việc cấp chứng nhận tiêm chủng và xác nhận hộ chiếu vắc xin; trường hợp để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

AN NHIÊN