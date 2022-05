Lâm Đồng ngày đầu triển khai phân cấp cấp biển số xe thuận lợi, nhanh chóng

(LĐ online) - Ngày 21/5, lực lượng công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe gắn máy theo Thông tư số 15 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Công tác đăng ký, cấp biển số xe được đánh giá diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi cho người dân, tổ chức.

Cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tư, Công an TP Đà Lạt kiểm tra số khung xe máy để làm thủ tục cấp biển số cho người dân

NGƯỜI DÂN ĐI LẠI THUẬN TIỆN

Tại địa bàn huyện Đức Trọng, Thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện cho biết người dân, tổ chức rất phấn khởi khi được thực hiện các thủ tục đăng ký, cấp biển số ngay tại Công an huyện cũng như trụ sở công an các xã.

Trong ngày đầu triển khai, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Trọng đã cử cán bộ, chiến sỹ chuyên trách xuống địa bàn 9 xã để hỗ trợ về nghiệp vụ công tác trong quá trình phân cấp và triển khai. Do đó, việc vận hành hệ thống máy móc, đường truyền cũng như bố trí lực lượng thực hiện được đảm bảo, vận hành tốt.

Bà Nguyễn Thị Hương, người dân xã Hiệp Thạnh, sau khi đăng ký biển số xe máy chỉ tầm 20 phút vui vẻ cho biết trước đây gia đình phải sắp xếp thời gian để ra huyện xin cấp biển số xe. Nhiều thời điểm số lượng người đăng ký đông nên phải đợi tới lượt làm thủ tục, mất thời gian chờ đợi hơn.

“Giờ mình chỉ cần ra trụ sở công an xã để đăng ký nên rất chủ động trong công việc, nhất là rút ngắn được thời gian đi lại, chi phí di chuyển" - chị Hương hào hứng cho biết.

Theo Công an huyện Đức Trọng, hiện nay địa bàn huyện mới có 5/9 công an xã có trụ sở mới, còn 4 xã đủ điều kiện phân cấp nhưng còn làm chung trụ sở với UBND xã nên cơ sở hạ tầng còn chưa đảm bảo.

Người dân bày tỏ hài lòng khi rút ngắn thời gian, quãng đường đi lại khi làm thủ tục cấp biển số xe tại công an xã, phường, thị trấn

Tính tới cuối chiều nay, Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện thống kê, có 9 trường hợp người dân đăng ký biển số xe máy và 1 trường hợp chuyển đến; Công an huyện đã cấp 2 trường hợp đăng ký biển số xe ô tô.

Tương tự tại trụ sở Công an TP Đà Lạt sáng nay đã có nhiều người dân tới đơn vị để đăng ký, cấp biển số đối với xe máy với thủ tục đăng ký khá nhanh chóng.

Tại đây, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự mất tầm 15 tới 20 phút để hoàn tất 1 trường hợp đăng ký cấp biển mới.

Trung tá Mai Xuân Huệ - Phó Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự cho biết thực hiện theo chỉ đạo từ Công an tỉnh và Công an TP Đà Lạt, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ mới theo Thông tư 15.

Là địa phương duy nhất không phân cấp đăng ký, cấp biển số đối với xe ô tô, chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký đối với máy, kể cả xe đạp điện nên việc tiếp nhận, giải quyết diễn ra khá thuận lợi. Tính tới trưa cùng ngày, đơn vị đã tiếp nhận, giải quyết được 4 trường hợp người dân làm thủ tục cấp biển số xe máy.

Tại địa bàn huyện Đơn Dương, Đại tá Phạm Văn Hưng - Trưởng Công an huyện cho biết trong ngày, ngoài Công an huyện Đơn Dương tiếp nhận đăng ký, cấp biển số đối với xe ô tô thì có 7 đơn vị (gồm: Thị trấn D’ran, xã Đạ Ròn, xã Ka Đô, xã Ka Đơn, xã Lạc Lâm, xã Lạc Xuân, xã Tu Tra) đủ điều kiện phân cấp bắt đầu tổ chức cho người dân đăng ký xe máy trên địa bàn các xã, thị trấn.

“Công tác tổ chức thực hiện theo Thông tư 15 trong ngày đầu diễn ta cơ bản thuận lợi, người dân bày tỏ hài lòng khi rút ngắn được thời gian đăng ký, các vấn đề phát sinh được giảm bớt. Chúng tôi đã trực tiếp cử lãnh đạo Công an huyện về các xã kiểm tra cũng như hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ mới. Sau thời gian ngắn triển khai, tuỳ vào tình hình thống kê số lượng người dân có nhu cầu đăng ký tại các xã, thị trấn nhiều hay ít chúng tôi sẽ điều chỉnh ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký cho phù hợp nhằm tiết kiệm thời gian, công sức cho lực lượng Công an các xã cũng như người dân đi lại đăng ký” - Đại tá Hưng thông tin.

Lần đầu tiên người dân xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng đăng ký biển số xe máy ngay tại công an xã

CẤP BIỂN SỐ NGAY TRONG NGÀY

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng, bắt đầu từ 7 giờ sáng 21/5, tất cả 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe máy theo Thông tư số 15.

Cụ thể, ngoài TP Đà Lạt chỉ tiếp nhận đăng ký cấp biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy và Phòng Cảnh sát Giao thông - Trật tự tiếp nhận đăng ký, cấp biển số xe ô tô của các cá nhân, tổ chức có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa bàn TP Đà Lạt.

Còn lại công an 11 huyện, thành phố đều tiếp nhận đăng ký đối với xe ô tô và tiếp nhận đăng ký đối với xe gắn máy đối với các xã, phường, thị trấn chưa đủ điều kiện phân cấp đăng ký. Riêng công an an xã, phường, thị trấn đủ điều kiện phân cấp tiếp nhận đăng ký, cấp biển số xe máy, kể cả xe đạp điện theo quy định của Bộ Công an gồm 60 đơn vị.

Trung tá Đoàn Mạnh Toàn - Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết theo thống kê trong ngày đầu tiên triển khai Thông tư 15, trên địa bàn cả tỉnh có 18 trường hợp được cấp biển xe ô tô và 45 biển số xe máy.

Theo đánh giá trong ngày đầu triển khai, người dân tới thực hiện các thủ trục thủ tục đăng ký, cấp biển số phương tiện tại các đơn vị được phân cấp đều được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi.

Về thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mới, các đơn vị chức năng thực hiện đúng quy trình, thủ tục và cấp biển số xe cho người dân ngay trong ngày.

Sau hai ngày hành chính tiếp theo, người dân sẽ đến để nhận giấy đăng ký xe. Ngoài tới trực tiếp tại trụ sở công an cấp xã, huyện người dân có thể đăng ký trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia để đăng ký làm thủ tục.

Với các thuận lợi nêu trên, thời gian chờ đợi, đi lại của người đi đăng ký giảm rõ rệt cũng như giảm thiểu các chi phí phát sinh, giúp cơ quan quản lý đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện, giảm áp lực cho lực lượng công an cấp trên.

Trước đó, ngày 9/5, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tiến hành tập huấn quy trình, nghiệp vụ công tác đăng ký xe và kỹ năng sử dụng phần mềm đăng ký quản lý phương tiện cho hàng trăm cán bộ công an cấp huyện và xã trên địa bàn tỉnh để triển khai Thông tư số 15 của Bộ Công an.

Các đơn vị, địa phương được phân cấp triển khai đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, đảm bảo thời gian triển khai đăng ký, cấp biển số xe theo quy định mới bắt đầu từ ngày 21/5 và trong thời gian tới.

CHÍNH THÀNH