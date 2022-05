Lâm Đồng phát động trồng rừng, trồng cây phân tán

(LĐ online) - Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022, sáng 19/5, tại Quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt), UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ phát động trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2022.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham dự Tết trồng cây năm 2022

Tham dự tại buổi lễ phát động có các đồng chí: Trần Đức Quận – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; K’ Mák - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phát biểu tại lễ phát động trồng cây, đồng chí Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nêu rõ công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng và bảo vệ cây xanh trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều bất cập; tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, san gạt đất canh tác nông nghiệp trái phép vẫn xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh...; công tác trồng rừng, trồng cây phân tán ở các khu vực đất trống, trên diện tích trồng cây công nghiệp, che chắn diện tích nhà lưới, nhà kính... còn hạn chế, chưa được các địa phương quan tâm thực hiện tốt; tài nguyên rừng bị xâm hại, khai thác trái phép, ảnh hưởng không nhỏ đến cảnh quan môi trường và chất lượng cuộc sống của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền sâu rộng bằng các hình thức đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng. Đồng thời, phát động lễ trồng cây, trồng rừng phù hợp với điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực hiệu quả, tiết kiệm.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trồng cây tại khu vực đường Trần Quốc Toản

Kiểm tra, rà soát quy hoạch sử dụng đất, trong đó xác định quỹ đất dành cho trồng rừng, trồng cây xanh đô thị, trồng cây phân tán ở vùng nông thôn; chủ động chuẩn bị cây giống có chất lượng, phù hợp để trồng 6,6 triệu cây xanh theo kế hoạch trồng cây xanh đã được UBND tỉnh phê duyệt với phương châm “trồng cây nào sống tốt cây đó; người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, cơ quan, đơn vị trồng cây”...

Nhân dịp này, tỉnh Lâm Đồng kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, đoàn thể và các địa phương trong toàn tỉnh tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau. Cụ thể như trồng cây xanh ở các cơ sở sản xuất, nhà máy, khu công nghiệp; phát động phong trào nhà nhà trồng cây, người người trồng cây nhằm làm đẹp đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, khu phố… Riêng địa bàn TP Đà Lạt tiếp tục trồng bổ sung thêm nhiều cây thông ba lá, hoa mai anh đào, phượng tím nhằm nâng cao tỷ lệ che phủ rừng và chất lượng rừng nội ô Đà Lạt, giữ được hình ảnh đặc trưng “thành phố trong rừng, rừng trong thành phố”.

Theo báo cáo từ buổi lễ, thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động và kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh của UBND tỉnh Lâm Đồng, năm 2021 các địa phương và các cơ quan, đơn vị tỉnh Lâm Đồngđã trồng được 6 triệu cây các loại, đạt 179% so với kế hoạch tỉnh giao và đạt 111% so với kế hoạch của các địa phương xây dựng. Theo kế hoạch trong năm 2022, tỉnh Lâm Đồng sẽ trồng 6,6 triệu cây xanh.

Sau lễ phát động trồng cây, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương ra quân trồng hơn 3.000 cây xanh tại 3 vị trí trên địa bàn thành phố: Khu vực đường Trần Quốc Toản; khu vực tại khoảnh 1, Tiểu khu 159, Phường 5 và Tiểu khu 149B, Phường 7.

THÂN THU HIỀN