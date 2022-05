Lãnh đạo các địa phương, đơn vị chúc mừng Đại lễ Phật đản

• Lãnh đạo huyện Đức Trọng thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo nhân lễ Phật đản

Ngày 13/5, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng đã tổ chức 4 đoàn đến thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn nhân lễ Phật đản Phật lịch 2566.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - Bí thư Huyện ủy Đức Trọng thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo

Theo đó, các đồng chí lãnh đạo huyện Đức Trọng đã đến thăm các cơ sở Phật giáo, gồm: Chùa Vạn Phú (xã Tà Năng), chùa Vạn Thọ ( Đà Loan), chùa Vạn Phúc (Ninh Loan), Chùa Pháp Vân, Phương Liên Tịnh Xứ (xã Phú Hội); Chùa Hương Sơn, Tịnh xá Ngọc Nguyên (xã Ninh Gia), chùa Liên Hoa, Pháp Quân, Tịnh xá Viên Quang (thị trấn Liên Nghĩa); chùa Hội Phước (xã Tân Hội), chùa Nguyên Không, Tịnh xá Ngọc Nam (xã Hiệp An), chùa Giác Minh, chùa An Sơn (xã Hiệp Thạnh).

Đồng chí Lê Công Tuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng thăm, chúc mứng các cơ sở Phật giáo

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện Đức Trọng đã ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Ban Trụ trì, Tăng, Ni, Phật tử đón một mùa Phật đản an vui. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, các vị trụ trì tiếp tục chăm lo tốt hoạt động, động viên tăng ni, gia đình Phật tử phát huy truyền thống đoàn kết, sống “tốt đời đẹp đạo” để ra sức lao động, sản xuất, cùng với chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn

Đại diện chức sắc các cơ sở Phật giáo bày tỏ niềm vinh dự khi được đoàn lãnh đạo huyện đến thăm, chúc mừng lễ Phật đản; đồng thời khẳng định toàn thể Giáo hội, Tăng, Ni, Phật tử sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của đạo Phật, góp phần vào xây dựng địa phương phát triển.

• Lãnh đạo huyện Bảo Lâm thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản 2022

Ngày 13/5, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm Nguyễn Trung Kiên cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bảo Lâm và Chùa A Di Đà, nhân Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022.

Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm Nguyễn Trung Kiên tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022

Trong niềm vui của Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022, thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm - Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm Nguyễn Trung Kiên gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị chức sắc, Tăng, Ni, Phật tử trên địa bàn huyện Bảo Lâm đón một mùa Phật đản an lạc và ý nghĩa. Với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, trong nhiều năm qua, Phật giáo Việt Nam huyện Bảo Lâm tiếp tục có đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc nói chung, huyện Bảo Lâm nói riêng. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 vừa qua, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm, Phật giáo Việt Nam huyện Bảo Lâm đã phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, tích cực tham gia và tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, quyên góp, ủng hộ hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến tận tay bà con vùng dịch trong và ngoài địa phương.

Nhân dịp này, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm Nguyễn Trung Kiên cũng bày tỏ mong muốn các vị chức sắc, Tăng, Ni, Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt.

• Tuổi trẻ Lâm Đồng thăm, tặng quà chúc mừng Đại lễ Phật đản 2022

Ngày 13/5, nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 năm 2022, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đến thăm, tặng quà chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và Đại đức Thích Tĩnh Tuệ, trụ trì Chùa Quan Thế Âm, TP Đà Lạt.

Anh Ndu Ha Biên - Phó Bí Thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh thăm hỏi, tặng quà chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

Tại các nơi đến thăm, anh Ndu Ha Biên - Phó Bí Thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã thay mặt tuổi trẻ trong tỉnh gửi lời thăm hỏi, chúc mừng các vị chức sắc, các Tăng, Ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh đón một mùa Phật đản trang nghiêm, long trọng và an toàn.

Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, tặng quà chúc mừng Đại đức Thích Tĩnh Tuệ, trụ trì Chùa Quan Thế Âm, TP Đà Lạt

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn bày tỏ mong muốn các vị chức sắc Phật giáo, Tăng, Ni tiếp tục vận động, tuyên truyền đồng bào Phật tử thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tiếp tục đồng hành cùng tuổi trẻ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng, xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp văn minh.

Đại diện các cơ sở Phật giáo đã gởi lời cảm ơn và chúc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ngày càng tiến lên, gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của đạo Phật, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; đặc biệt, tích cực vận động Tăng, Ni, Phật tử đóng góp hơn nữa vào công cuộc xây dựng quê hương.

N.MINH - T.CHU - V.QUỲNH