Mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Lạt: Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân, vì quyền lợi chính đáng của Nhân dân; phát huy vai trò người tiêu biểu để tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, hướng hoạt động về cơ sở... là những nội dung được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Lạt chú trọng và thực hiện hiệu quả thời gian qua.

MTTQ và các đoàn thể thành phố Đà Lạt kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, không may bị thiên tai, hỏa hoạn, sự cố bất ngờ

Bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Đà Lạt đã triển khai nhằm kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình tư tưởng Nhân dân, dư luận xã hội. Cán bộ Mặt trận từ thành phố đến cơ sở phường, xã đều thường xuyên bám cơ sở, nắm bắt địa bàn, gần gũi, chia sẻ, nắm bắt thông tin, lắng nghe phản ánh từ Nhân dân. Mặt khác, thông qua các kênh thông tin như như Báo, Đài, các thông tin trên mạng xã hội facebook, zalo...kịp thời nắm thông tin, tình hình và định hướng dư luận, kịp thời phản ánh cấp có thẩm quyền để xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thì MTTQ thành phố cũng quan tâm đến củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác dân tộc, tôn giáo. Phát huy vai trò của các vị chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS tham gia tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Thời gian qua, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo, bà con dân tộc thiểu số tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương MTTQVN và tỉnh phát động. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn sức khỏe cho Nhân dân.

Hoạt động gần dân và được phát huy hiệu quả nhất, đó chính là các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cơ sở, chăm lo giúp đỡ người nghèo, cứu trợ đồng bào gặp khó khăn, thiên tai, sự cố nghiêm trọng, đột xuất. Điển hình như trong năm 2021, thành phố đã thực hiện sửa chữa hàng chục căn nhà xuống cấp cho các hộ khó khăn, hỗ trợ khám, chữa bệnh cho gần 50 trường hợp, trợ giúp trên 170 trẻ em đến trường học... với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng.

MTTQ và các đoàn thể đã kịp thời nắm bắt thông tin, tổ chức thăm và hỗ trợ 50 triệu đồng cho 2 hộ bị hỏa hoạn tại xã Xuân Trường, trong đó, cấp tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng. Kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kinh phí cho các gia đình không may bị hỏa hoạn ở Phường 8, hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong do điện giật, gia đình có cháu bé không may bị tai nạn giao thông tử vong, hỗ trợ hàng ngàn suất quà cho công nhân nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19... với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động bảo vệ môi trường, vận động Nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” được triển khai rộng khắp và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Theo đó, nhiều mô hình được MTTQ và các đoàn thể triển khai hiệu quả như chương trình Đổi rác thải lấy quà tặng, đổi lon nhựa lấy sữa, tham gia trồng hàng triệu cây xanh bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp cho thành phố.

Ông Nguyễn Quang Hải - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Đà Lạt cho biết: Trong thời gian tới, Mặt trận và các thành viên xác định tiếp tục tập trung thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương, phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục tổ chức tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả và tạo sức lan toả của các cuộc vận động. Tiếp tục phát huy vài trò của Mặt trận trong tập hợp, lắng nghe ý kiến Nhân dân để phản ánh với các cấp ủy Đảng, ngành chức năng. Chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Thường xuyên theo dõi, giám sát việc xử lý, giải quyết kiến nghị, phản ánh của Nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, bà con tín đồ tôn giáo. Thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đó là tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ theo hướng gắn bó thường xuyên, mật thiết với Nhân dân, vì quyền lợi chính đáng của Nhân dân, tập trung hướng mạnh về cơ sở.

HÀ NGUYỆT