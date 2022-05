Nâng cao nhận thức an toàn vệ sinh lao động trong chuỗi cung ứng cà phê bằng hành động tập thể

(LĐ online) - Đó là chủ đề buổi hội thảo do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và các đơn vị liên quan tổ chức vào chiều 17/5 tại TP Đà Lạt.

Toàn cảnh hội thảo

Tham dự có bà Ingrid Christensen - Giám đốc Văn phòng ILO Việt Nam; ông Sebastian Guenther Paust - Tham tán Đại sứ quán Đức; ông Bùi Đức Nhưỡng - Cục phó Cục An toàn lao động - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Anh Thơ - Quyền Viện trưởng Viện an toàn vệ sinh lao động - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Võ Tân Thành - Giám đốc VCCI TP Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh có ông Bùi Quang Sơn - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; đại diện các sở, ban, ngành.

Bà Ingrid Christensen - Giám đốc Văn phòng ILO Việt Nam, phát biểu tại hội thảo

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã được nghe một số nội dung hoạt động của dự án VZF và đối tác như: Xây dựng văn hóa an toàn vệ sinh lao động phòng ngừa thông qua hợp tác và đối thoại; xây dựng các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong chuỗi cà phê nâng cao nhận thức và thực hành về an toàn vệ sinh lao động; lồng ghép nội dung an toàn vệ sinh lao động trong hệ thống khuyến nông quốc gia; xây dựng kỹ năng tập huấn an toàn vệ sinh lao động trong canh tác cà phê; tuyên truyền kiến thức an toàn vệ sinh lao động trong hệ thống cung cấp của công ty.

Các khách mời tham gia thảo luận

Cũng tại buổi hội thảo, ban tổ chức đã dành nhiều thời gian để các khách mời tham gia thảo luận xoay quanh nội dung “Xây dựng văn hóa an toàn vệ sinh lao động trong chuỗi cung ứng cà phê tại Việt Nam thông qua hợp tác”.

Hội thảo được tổ chức nhằm thúc đẩy doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ nông dân trong chuỗi cung ứng cà phê triển khai các chương trình cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động, Chỉ thị 29/CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần hạn chế và ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn, đảm bảo tính mạng, sức khỏe người lao động, bảo vệ tài sản nhà nước và tài sản công dân.

N.MINH