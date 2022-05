Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại khu công nghiệp

(LĐ online) - Ngày 31/5, tại Công ty TNHH merkava Việt Nam (Khu Công nghiệp Lộc Sơn, TP Bảo Lộc), Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc phối hợp cùng Phòng PC05 Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an TP Bảo Lộc tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đến công nhân, lao động.

Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc và VinaPhone Bảo Lộc ký kết hợp tác Chương trình phúc lợi cho người lao động

Tại lễ phát động, đội nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã tuyên truyền đến đông đảo công nhân, lao động cùng phát huy tinh thần, trách nhiệm tham gia phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và thi hành án hình sự, tái hòa nhập cộng đồng…

Cùng ngày, Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc đã ký kết hợp tác với VinaPhone Bảo Lộc về việc cung cấp dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin theo Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động. Mục đích hợp tác nhằm phục vụ cộng đồng và gắn kết đoàn viên công đoàn, người lao động bằng chất lượng dịch vụ, thân thiện, hiện đại của VinaPhone. Từ đó, các bên cùng hỗ trợ, khai thác tối đa thế mạnh để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên góp phần mang lại các giá trị, lợi ích cho xã hội nói chung, đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn trên địa bàn TP Bảo Lộc nói riêng.

Đây là những hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi hoạt động được Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc triển khai thực trong Tháng Công nhân năm 2022 hướng về người lao động trên địa bàn.

HẢI ĐƯỜNG