Phát động Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2022

(LĐ online) - Sáng 5/5, tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức lễ Phát động Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) và Tháng công nhân năm 2022.

Tặng mái ấm công đoàn cho người lao động

Đến dự lễ phát động có ông Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, các huyện, thành, các phường, xã trên địa bàn TP Bảo Lộc cùng hơn 500 cán bộ, công chức, người lao động đại diện cho các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng khẳng định trong những năm gần đây, mặc dù còn nhiều khó khăn về nhân lực, vật lực do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác AT-VSLĐ, phòng chống bệnh nghề nghiệp của tỉnh đã thu được kết quả nhất định, việc xã hội hóa công tác AT-VSLĐ tiếp tục được đẩy mạnh, đáp ứng nhu cầu của xã hội, góp phần giảm nhẹ gánh nặng của Nhà nước; đồng thời, huy động được các nguồn lực xã hội trong việc bảo đảm AT-VSLĐ. Công tác thanh tra, kiểm tra về AT-VSLĐ được tăng cường góp phần phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tặng 30 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Tuy vậy, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vẫn tồn tại và gây ra những tổn thất rất nặng nề cho bản thân và gia đình người bị tai nạn; đồng thời, gây thiệt hại không ít về nhân lực và tài lực cho doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Lâm Đồng trong năm 2021, tại khu vực có quan hệ lao động xảy ra 9 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 11 người chết và 1 người bị thương nặng. So với năm 2020, số vụ tai nạn lao động chết người tăng 1 vụ, số người chết bằng năm 2020, 1 người bị thương nặng. Tại khu vực không theo hợp đồng lao động xảy ra 3 vụ tai nạn lao động, có 6 người bị chết và 2 người bị thương nặng.

Do vậy, với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh Covid-19”, Tháng hành động AT-VSLĐ, Tháng công nhân năm 2022 cần tập trung tăng cường thực hiện các nhiệm vụ tại Chỉ thị 29 của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh công tác AT-VSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng lĩnh vực và ngành nghề; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định AT-VSLĐ của các doanh nghiệp trên địa bàn; tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về AT-VSLĐ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về AT-VSLĐ. Các doanh nghiệp tăng cường triển khai công tác AT-VSLĐ, chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, có hại tại doanh nghiệp.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Khu Công nghiệp Lộc Sơn

Phát động các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động AT-VSLĐ và Tháng công nhân năm 2022, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện các huyện, thành và các đơn vị doanh nghiệp tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành và thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ, các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân. Lựa chọn, triển khai có hiệu quả định hướng 10 hoạt động theo kế hoạch và 4 hoạt động trọng tâm theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; chủ động và phối hợp tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động. Đồng thời, phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu vực. Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình "Một triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19".

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng đã trao 1 căn nhà mái ấm công đoàn trị giá 50 triệu đồng cho công đoàn viên; tặng 30 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

D.QUỲNH