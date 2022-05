Ra quân tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân

(LĐ online) - Sáng 8/5, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Lực lượng viên chức, công nhân viên, người lao động của 2 ngành Bảo hiểm xã hội và Bưu điện trong tỉnh ra quân trực tiếp tuyên truyền lưu động về chính sách BHXH, BHYT

Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng có lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh, TP Đà Lạt và các ngành liên quan tham dự hội nghị.

Theo lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết: Bảo hiểm xã hội- Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh quan trọng của Đảng, Nhà nước, trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia nhằm bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, ổn định cuộc sống Nhân dân, đồng thời thể hiện tính nhân văn của nhà nước ta. Trong những năm qua dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị và người dân, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế liên tục tăng qua các năm. Đặc biệt, quyền lợi người tham gia bảo hiểm được bảo đảm, thủ tục ngày càng được đơn giản hóa, công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ. Tính đến năm 2021, toàn quốc có trên 16,5 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 33,7% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động; trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có trên 15 triệu người, tăng 6,6 lần so với năm 1995. Cùng với đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng từ 6.000 người năm 2008 lên 1,45 triệu người năm 2021.

Lãnh đạo các đơn vị liên ngành tham dự lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Riêng tỉnh Lâm Đồng đến nay, toàn tỉnh có trên 1,13 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Trong đó, trên 84.300 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, khoảng 10.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, riêng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình đạt trên 97,4%.

Cùng với toàn quốc, ngay sau lễ phát động trực tuyến, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh nhằm tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho Nhân dân tại địa phương.

Ông Trần Văn Sơn –Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Lâm Đồng cho biết: Sau khi kết thúc lễ ra quân, viên chức, công nhân viên, người lao động của 2 ngành Bảo hiểm xã hội và Bưu điện trong tỉnh trực tiếp tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô có gắn loa, phát thanh tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT; theo sau xe ô tô là các xe máy có gắn phướn tuyên truyền (mỗi huyện 1 xe ô tô, 5 xe máy; riêng địa bàn thành phố Đà Lạt có 2 xe ô tô và 14 xe máy) đi trên các tuyến đường đến các khu vực đông dân cư để tổ chức tuyên truyền. Đồng thời, viên chức, công nhân viên, người lao động của 2 ngành trên địa bàn tỉnh sẽ đến các hộ gia đình, các khu vực dân cư để trực tiếp tuyên truyền, vận động, tư vấn cho người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Theo kế hoạch của Bảo hiểm xã hội tỉnh, yêu cầu các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thành phố phối hợp với Bưu điện huyện xây dựng phương án ghép cặp đôi hoặc thành lập các tổ nhóm tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; thành lập 1 đội tuyên truyền lưu động tuyên truyền bao gồm: Tờ rơi chuyển tải nội dung về lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, mức đóng, mức hưởng và phát loa nội dung tuyên truyền BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Chỉ tiêu trong ngày ra quân mỗi cặp đôi vận động tối thiểu 1 người tham gia BHXH tự nguyện, 2 người tham gia BHYT trở lên; đảm bảo người tham gia bền vững ít nhất đến hết năm 2022.

AN NHIÊN