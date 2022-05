Tặng 110 thùng sữa cho học sinh mầm non

(LĐ online) - Trong 2 ngày 9-10/5, Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng tiếp tục tổ chức chương trình “Trao sữa học đường” cho trẻ em mầm non có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thường xuyên của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng, hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” năm 2022 và là một trong các nội dung lớn do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động xuyên suốt nhiệm kỳ 2022 - 2027 về “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”.

Hội CTĐ Lâm Đồng tiếp tục triển khai Chương trình trao sữa học đường để cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật trong tỉnh

Chương trình đã trao tặng 110 thùng sữa cho 7 trường mầm non tại 4 huyện gồm: Đức Trọng, Đơn Dương, Đạ Huoai, Đạ Tẻh. Trong đó, có 33 thùng sữa được trao cho Trường Mầm non Họa Mi và Hoàng Anh (Đức Trọng); 12 thùng trao cho học sinh phân trường Mầm non xã Ka Đô (huyện Lạc Dương); 20 thùng trao cho 2 Trường Mầm non huyện Đạ Huoai; 35 thùng trao cho 2 trường Mầm non huyện Đạ Tẻh. Toàn bộ số sữa này do Công ty dinh dưỡng Nutifood tài trợ và hãng sữa này đồng hành cùng chương trình “Sữa học đường” tại Lâm Đồng.

AN NHIÊN