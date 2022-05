Trao Mái ấm công đoàn cho giáo viên tại Đam Rông

(LĐ online) - Ngày 6/5, Liên đoàn Lao Động tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng 2 căn nhà Mái ấm Công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đam Rông.

Bàn giao mái ấm công đoàn cho cô Liêng Jrang K’Nguyệt

Hai công đoàn viên được nhận Mái ấm công đoàn là chị Liêng Jrang K’Nguyệt, giáo viên Trường Mầm non xã Đạ Mrông và chị Kơ Ja K’Jong, giáo viên Trường Mầm non xã Đạ Tông, huyện Đam Rông. Hai cô giáo đều có hoàn cảnh khó khăn, chỗ ở lụp sụp, chưa đảm bảo an toàn và tiện nghi tối thiểu.

Đây là Mái ấm công đoàn đầu tiên trong Tháng Công nhân năm 2022 được Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng bàn giao đến với người lao động ở 2 xã Đạ M’Nông và Đạ Tông, một trong những xa vùng sâu vùng xa, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn của tỉnh Lâm Đồng.

Trao quà cho người lao động

Mỗi căn nhà có giá trị 50 triệu đồng, được trích từ nguồn tài chính công đoàn và tài trợ của các tổ chức, cá nhân thông qua Quỹ Hỗ trợ công nhân viên chức lao động Lâm Đồng. Trao tặng Mái ấm Công đoàn nhằm giúp đỡ cán bộ, viên chức và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nghèo và còn ở nhà tạm ở các địa phương trong tỉnh vươn lên, phấn đấu xóa đói giảm nghèo và tham gia tốt các chương trình của địa phương.

Cũng tại Trường Tiểu học Đa Kao, xã Đạ Tông, lãnh đạo Liên Đoàn Lao động tỉnh đã trao 17 suất quà, Liên đoàn Lao động huyện trao 5 suất quà, mỗi suất 300 ngàn cho các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn khu vực 3 xã Đạ Tông, Đạ Long và Đạ Mrông. Việc hỗ trợ, chia sẻ này đã có tác động tích cực đến tinh thần, giúp cán bộ, viên chức và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đam Rông tiếp tục vươn lên ổn định cuộc sống, an tâm công tác.

D.QUỲNH