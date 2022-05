(LĐ online) - Trong 2 ngày 5 và 6/5/2022, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh trao tặng sổ tiết kiệm “Mẹ đỡ đầu” cho trẻ em mồ côi do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Trao sổ tiết kiệm “Mẹ đỡ đầu” tặng trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bảo Lâm

Hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” trong Phụ nữ Quân đội cho trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Thủ trưởng đơn vị trích quỹ phúc lợi và vận động các nhà hảo tâm để làm sổ tiết kiệm tặng cho các em mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Chương trình đã trao tặng 4 sổ tiết kiệm cho 10 trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 trong 4 gia đình, mỗi sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Trao sổ tiết kiệm “Mẹ đỡ đầu” tặng trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đơn Dương

Việc trao sổ tiết kiệm “Mẹ đỡ đầu” tặng trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 nhằm chung tay chia sẻ, chăm lo đời sống, sức khỏe, tinh thần, tạo điều kiện cho các em được tiếp sức trong học tập và được phát triển toàn diện, giúp các em giảm bớt những tổn thương về tinh thần, mạnh mẽ vượt qua khó khăn để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

TUẤN HƯƠNG