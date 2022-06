BIC Lâm Đồng chi trả bảo hiểm BIC Bình An tại Lâm Hà

(LĐ online) - Ngày 9/6/2022, tại xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) chi nhánh Lâm Đồng đã phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Đà Lạt tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm Tai nạn Người vay vốn - BIC Bình An cho gia đình khách hàng N.H.Q (xã Tân Hà, huyện Lâm Hà), với số tiền hơn 101 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo BIC Lâm Đồng và Chi nhánh BIDV Đà Lạt, PGD Tân Hà trao tiền bảo hiểm cho gia đình khách hàng

Ông N.H.Q đã tham gia bảo hiểm người vay vốn BIC Bình An cho khoản vay với mục đích bổ sung vốn kinh doanh tại Phòng Giao dịch Tân Hà (trực thuộc BIDV Đà Lạt) với số tiền tham gia bảo hiểm 1,2 tỷ đồng… Khoảng 16 giờ ngày 10/3/2022, ông Q được người nhà đưa vào Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu và được chẩn đoán bị choáng nhiễm trùng/viêm tụy cấp/suy đa tạng/đái tháo đường/nhiễm trùng huyết/nhiễm trùng tiết niệu. Mặc dù đã được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu và được sự cứu chữa tận tình của các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, nhưng do bệnh tình quá nặng, ông Q đã tử vong ngoại viện.

Ngay khi nhận được tin báo từ thân nhân khách hàng, BIDV chi nhánh Đà Lạt - PGD Tân Hà đã thông tin ngay cho BIC Lâm Đồng. BIC Lâm Đồng đã kịp thời thăm hỏi và hướng dẫn người nhà khách hàng thu thập hồ sơ cần thiết để giải quyết quyền lợi bảo hiểm và đã thực hiện chi trả cho gia đình khách hàng N.H.Q là 101.843.288 đồng, bao gồm: Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong do ốm đau bệnh tật, hỗ trợ tiền lãi vay trong thời gian hoàn thiện thủ tục bồi thường, trợ cấp mai táng phí.

Với những quyền lợi thiết thực và tính nhân văn sâu sắc, BIC Bình An đã và đang trở thành một công cụ quản trị rủi ro nhằm bảo toàn vốn quan trọng cho ngân hàng, là giải pháp hỗ trợ tài chính hữu hiệu, chia sẻ khó khăn với khách hàng trong trường hợp không may xảy ra rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm được sử dụng ngày càng phổ biến, rộng rãi hiện nay. Trường hợp của ông N.H.Q tiếp tục khẳng định BIC Bình An là một trong những giải pháp tài chính tin cậy nhất để bảo vệ quyền lợi khách hàng vay vốn.

PHẠM LÊ