(LĐ online) - Chiều 27/6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã biểu dương 16 gia đình công an tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2022 và khen thưởng con em cán bộ, chiến sĩ đạt thành tích tốt trong học tập.

Lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và xã hội tặng giấy khen cho các gia đình công an tiêu biểu

Dự hội nghị biểu dương gia đình công an tiêu biểu có Đại tá Lê Hồng Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh cùng đại diện công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Xác định rõ tầm quan trọng của việc xây dựng nền móng gia đình, những năm qua, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ xây dựng gia đình hạnh phúc và chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em. Thông qua các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, tư vấn chăm sóc phụ nữ và các chương trình giáo dục nhân cách, thể chất, vui chơi, giải trí cho con em cán bộ, chiến sĩ do Công an tỉnh tổ chức, nhiều gia đình cán bộ, chiến sĩ đã nhận thức rõ ý nghĩa, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, gương mẫu.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng thường xuyên quan tâm, động viên khen thưởng con em cán bộ, chiến sĩ có thành tích học tập tốt và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, con thương binh, liệt sĩ… Qua đó, đã có nhiều thế hệ con em cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống hiếu học, chăm ngoan, trở thành những hạt giống tốt, đóng góp cho xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Hồng Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của các gia đình cán bộ, chiến sĩ trong việc xây dựng gia đình gương mẫu, hạnh phúc, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, động viên các cán bộ, chiến sĩ công an Lâm Đồng tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trên mọi phương diện, vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh và xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp.

Tại hội nghị, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tặng giấy khen cho 16 gia đình công an tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình hạnh phúc từ năm 2019 đến nay và khen thưởng 7 học sinh tiêu biểu là con em của các cán bộ, chiến sĩ đạt thành tích tốt trong năm học 2021 - 2022 (1 học sinh đạt học sinh giỏi cấp quốc gia và 6 học sinh đạt học sinh cấp tỉnh).

Hội nghị được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Đây là hoạt động thường niên của Công an tỉnh nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của truyền thống gia đình Việt Nam.

