Cát Tiên: Tặng quà cho học sinh, chiến sĩ nghĩa vụ đăng kí thi tuyển vào các trường Công an Nhân dân

(LĐ online) - Ngày 24/6, Công an huyện Cát Tiên tổ chức gặp mặt các em học sinh, chiến sĩ nghĩa vụ đăng kí thi tuyển vào các trường Công an Nhân dân năm 2022 trên địa bàn huyện.

Tặng quà tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, Thượng tá Nguyễn Văn Lưu - Phó Trưởng Công an huyện Cát Tiên đã thăm hỏi tình hình học tập, sức khỏe, tinh thần của các em và chúc các em đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Cũng tại buổi gặp mặt, Đoàn Thanh niên Công an huyện Cát Tiên cũng đã cử một số đồng chí đoàn viên trao đổi kinh nghiệm về cách học, ôn thi, làm bài thi, chuẩn bị tâm lí cho các em thí sinh. Đây là cơ sở để Chi Đoàn Thanh niên Công an huyện Cát Tiên tổ chức các buổi hướng nghiệp, thu hút các em học sinh đăng ký thi tuyển vào các trường Công an Nhân dân trong các năm tiếp theo.

Dịp này, Công an huyện Cát Tiên cũng đã tặng các phần quà nhằm động viên, khích lệ các em để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh sắp tới.

HOÀNG SA