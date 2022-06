Cho trẻ môi trường sống an toàn với nước

Kỳ nghỉ hè bắt đầu, công tác phòng tránh đuối nước trẻ em, học sinh càng cần đặc biệt quan tâm. Trong tháng 5, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành các công điện về nhiệm vụ này.

Giải bơi học sinh Lâm Đồng lần I năm 2022

• HƯỚNG ĐẾN BƠI LÀ MÔN TỰ CHỌN TRONG NHÀ TRƯỜNG

Ngày 20/12/2021, Bộ GDĐT ban hành Tài liệu hướng dẫn Giáo dục phòng tránh đuối nước học sinh, do Bộ và Bộ Lao động - BT&XH biên soạn dành cho cán bộ, giáo viên. Mục tiêu chú trọng “tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức; trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước; giáo dục kỹ năng bơi an toàn cho học sinh”. Có 7 chuyên đề: Tình hình và nguyên nhân đuối nước học sinh; kỹ năng đảm bảo an toàn trong môi trường nước đối với trẻ em, học sinh; kỹ năng thoát hiểm và phương pháp cứu đuối an toàn; chuẩn bị và tổ chức lớp dạy bơi cho học sinh; công tác giáo dục phòng tránh đuối nước học sinh trong cơ sở giáo dục. Nhà trường có trách nhiệm phân công các thành viên thực hiện, gồm: hiệu trưởng, giáo viên môn Giáo dục thể chất, Tổng phụ trách Đội/Bí thư Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và nhân viên.

Cùng giải pháp huy động sức mạnh tổng thể nêu trên là tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh. Chú trọng phối hợp giữa nhà trường với gia đình, nhà trường với xã hội. Khơi dậy tính tích cực, chủ động của học sinh trong phòng tránh đuối nước. Nhà trường tổ chức dạy bơi và dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh, kết nối và khuyến khích gia đình tự cho con đi học bơi.

Kỳ hè năm 2022, Bộ GDĐT chỉ đạo các Sở GDĐT mở đợt cao điểm triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức để học sinh biết và tuân thủ các quy định về phòng, chống đuối nước, nhất là nhận biết các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Triển khai, hướng dẫn việc phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước đến từng trường học, lớp học trước khi học sinh nghỉ hè; đẩy mạnh phong trào dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn cho học sinh trong trường học.

• LÂM ĐỒNG PHÁT ĐỘNG TRONG TOÀN TỈNH

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Trí Dũng cho biết, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản triển khai Chương trình Bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với các đoàn thể liên quan, hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai. “Đến nay, 100% các huyện, thành phố đã có kế hoạch, văn bản chỉ đạo, triển khai Chương trình Bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em và Chương trình Phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em”, ông Dũng cho biết. Ngày 28/5, tại Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước, UBND tỉnh đã chỉ đạo nhiều nội dung triển khai đến các sở, ban, ngành và địa phương.

Bộ GDĐT cũng chỉ đạo các Sở GDĐT tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành chương trình, kế hoạch, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đảm đảm bảo các điều kiện dạy, học bơi trong các cơ sở giáo dục; có chính sách hỗ trợ, giảm giá vé, chi phí học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi an toàn, các dịch vụ liên quan cho học sinh. Năm 2022, tỉnh Lâm Đồng cũng tổ chức Giải bơi học sinh (GBHS) lần đầu tiên. Ông Trần Đức Lợi, Phó Giám đốc Sở GDĐT, Phó trưởng Ban Tổ chức GBHS cho rằng: “Giải bơi nhằm nâng cao ý thức của học sinh về phòng, chống đuối nước; tăng cường tỷ lệ học sinh học bơi, giảm tai nạn đuối nước; tăng cường nhận thức của cộng đồng đầu tư cơ sở vật chất để tạo điều kiện cho học sinh học bơi; cơ hội đưa hoạt động bơi vào môn tự chọn”.

Theo ông Trần Đức Lợi, khó khăn của ngành là hiện chỉ có 62 bể bơi trong trường học; đội ngũ giáo viên Giáo dục thể chất biết bơi và kỹ thuật dạy bơi còn hạn chế; việc vận hành các bể bơi trong trường học cũng chưa đạt hiệu quả như mong đợi. Tất cả các bể bơi sẽ hoạt động trở lại trong hè và trong tháng 6, Sở phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên Giáo dục thể chất, mở rộng thêm đội ngũ cán bộ giáo viên Đoàn Đội.

Còn ông Nguyễn Trà - giáo viên Giáo dục thể chất Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, trọng tài GBHS cho rằng: Cần tăng cường hồ bơi ở các trường học, nhất là vùng sâu, vùng xa nơi có nhiều sông suối, độ dốc cao, nước chảy nhanh. Đoàn Thanh niên nên tổ chức các lớp dạy kỹ năng bơi cho trẻ em; giải bơi nên mở rộng đến cấp phòng GDĐT hằng năm... Với nhu cầu của xã hội, anh Phan Khắc Long, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Đà Lạt (có 3 con đều học bơi từ mầm non đến tiểu học, trong đó cháu Phan Lê Gia Hân đoạt Giải bơi nói: “Việc cho trẻ học bơi rất tốt cho sức khỏe, mỗi khi gia đình đi chơi hay con cái tự đi chơi an tâm hơn”.

Mỗi năm trên 2.000 trẻ em tại Việt Nam tử vong do đuối nước Theo Tổ chức Y tế thế giới, trong thập kỷ vừa qua, đuối nước đã cướp đi sinh mạng của hơn 2,5 triệu người, là một trong những nguyên nhân hàng đầu về tử vong trẻ em từ 5-14 tuổi. Hơn 90% trường hợp đuối nước xảy ra ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Tại Việt Nam, mỗi năm trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Ở Lâm Đồng, từ đầu năm 2022 đến nay đã xảy ra 7 vụ đuối nước trẻ em. Một trong những nguyên nhân tử vong là do người lớn, trẻ em không biết bơi và thiếu kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước.

MINH ĐẠO