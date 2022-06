Chuyển đổi số nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch

Những năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch Lâm Đồng đã coi chuyển đổi số là khâu đột phá quan trọng nhằm phát huy hiệu quả du lịch thông minh, bảo tồn di sản, phát triển văn hóa đọc…

Giao diện thư viện số của Thư viện Lâm Đồng cho phép độc giả đọc sách mọi lúc, mọi nơi

Hiện nay ngành đang áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đã có 16% thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện mức độ 3 - 4; 85% hồ sơ TTHC được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần; 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước).

Không ngừng xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu, ngành đã áp dụng các phần mềm như: phần mềm hướng dẫn viên du lịch, phần mềm quản lý cơ sở lưu trú du lịch, cổng thông tin du lịch (http://dalat.vn), phần mềm ứng dụng trên thiết bị di động Dalat City; cơ sở dữ liệu số của Thư viện tỉnh Lâm Đồng; dữ liệu mở của cơ quan, đơn vị công bố rộng rãi mọi người tự do sử dụng, chia sẻ.

Cơ sở dữ liệu số của Thư viện tỉnh Lâm Đồng đã hình thành hệ thống dữ liệu về sách, báo chí - tạp chí, các luận án, luận văn, sách điện tử,… được số hóa đưa lên trang thông tin điện tử nhằm phục vụ miễn phí bạn đọc trên internet. Hiện nay, Thư viện Lâm Đồng đã cập nhật lên hệ thống với hơn 11.000 cuốn sách tại Trang thông tin điện tử http://www.thuvienlamdong.org.vn và khoảng 16.500 sách điện tử tại https://sachweb.com/ebookthuvien/thuvienlamdong . Bạn đọc có thể khai thác nguồn tư liệu của thư viện mọi lúc, mọi nơi mà không cần đến thư viện.

Việc áp dụng phần mềm quản lý cơ sở lưu trú du lịch có địa chỉ http://quanlyluutru.lamdong.gov.vn với các chức năng: đăng ký khách du lịch lưu trú dành cho các cơ sở lưu trú và thống kê, quản lý thông tin cá nhân khách dành cho các cơ quan Nhà nước đã cho phép các cơ quan, đơn vị Công an tỉnh, Cục Thống kê, Cục Thuế có thể truy cập lượt khách, loại khách, ngày lưu trú bình quân, công suất sử dụng phòng… Đến nay, toàn tỉnh có hơn 3.600 cơ sở lưu trú được cấp tài khoản để thực hiện việc đăng ký khách qua mạng internet, việc áp dụng phần mềm quản lý cơ sở lưu trú du lịch đã mang lại nhiều hiệu quả như: giảm thiểu được các thủ tục hành chính, tiết kiệm được thời gian, chi phí và công sức; giảm dần thói quen làm việc trên công văn, tài liệu giấy, giúp giảm phiền hà, các cơ sở lưu trú không phải đến công an xã, phường, thị trấn để đăng ký khách lưu trú bằng bản giấy hằng đêm. Giúp ngành Công an có thể quản lý, theo dõi các đối tượng tội phạm đang lưu trú tại các cơ sở lưu trú…

Cổng thông tin du lịch ( http://dalat.vn ) và phần mềm ứng dụng trên thiết bị di động Dalat City đã cung cấp đầy đủ, toàn diện, chính thống các thông tin liên quan về du lịch. Sau 4 năm triển khai vận hành hệ thống với các chức năng tiện ích: Cổng thông tin và ứng dụng thông minh phục vụ khách du lịch trên thiết bị di động; Thành phố wifi; Bản đồ du lịch thông minh; Kho dữ liệu tập trung và hệ thống báo cáo ngành Du lịch; Hệ thống phân tích du lịch thông minh; Hệ thống quản lý doanh nghiệp (trên nền web); Hệ thống quản lý du lịch cho cơ quan chính quyền; Các trang mạng xã hội liên kết với cổng thổng tin (facebook, zalo…); Hệ thống quản lý lưu trú. Đối với du khách, cổng thông tin du lịch là nơi tập hợp và liên kết tất cả các thông tin liên quan bao gồm các dịch vụ: lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí, mua sắm, sự kiện, tin tức, và các tiện ích khác như: y tế, cây xăng, bản đồ, ATM,… Ngoài ra, du khách còn có thể nắm bắt thông tin qua các mô hình 3D, thực tại ảo sống động; có thể tìm kiếm, chỉ đường, xem thông tin, tương tác với bản đồ qua camera, nhận diện thông tin về công trình kiến trúc, di tích lịch sử...; có thể liên lạc, phản hồi, phản ánh trực tuyến với cơ quan chính quyền; có thể kết nối cộng đồng khách du lịch với nhau qua forum; được hỗ trợ thông tin nhanh chóng kịp thời bởi trợ lý du lịch ảo (AI).

Đối với doanh nghiệp, cổng thông tin du lịch giúp doanh nghiệp có cơ hội sở hữu trang web để toàn quyền tự quảng bá dịch vụ của mình; có thể liên kết các doanh nghiệp với nhau tạo thành chuỗi; thu nhận các booking từ trên cổng thông tin; trích xuất báo cáo, thực hiện thống kê và nộp báo cáo trực tuyến cho cơ quan quản lý... Đối với cơ quan quản lý Nhà nước, thuận tiện trong việc thống kê, báo cáo, quản lý doanh nghiệp, người dùng; qua các biểu đồ, thống kê, báo cáo kịp thời đưa ra các định hướng cho hoạt động du lịch; thuận tiện tương tác với người dân, du khách và doanh nghiệp, kịp thời thu thập và giải quyết các phản ánh, phản hồi; tự động tổng hợp báo cáo từ các doanh nghiệp và đưa ra biểu mẫu chính xác; liên kết dữ liệu với các hệ thống khác (thuế, lưu trú) để trao đổi và tổng hợp dữ liệu... Từ đó đã tạo nên sự kết nối chặt chẽ và chia sẻ thông tin giữa du khách, người dân, các doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước.

Đến nay, hệ thống đã cập nhật trên Cổng thông tin du lịch được 1.280 khách sạn và cơ sở lưu trú, 791 nhà hàng và địa điểm ẩm thực, 103 địa điểm du lịch, 75 địa điểm mua sắm, 508 điểm giải trí và 523 địa điểm tiện ích công cộng trên TP Đà Lạt (danh bạ công an, ATM, cây xăng, bệnh viện, nhà thuốc, nhà xe, bãi đỗ xe…). Tổng số lượt truy cập cổng thông tin du lịch thông minh http://dalat.vn là 338.030 lượt, tháng vừa qua, lượt xem trang trung bình mỗi ngày là 1.073 lượt. Tổng số lượt tải ứng dụng DalatCity là 16.497 lượt.

Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch khẳng định, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động ngành đặc biệt là đã tạo bước đột phá lớn trong phát triển du lịch. Để đảm bảo an toàn an ninh mạng, ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch Lâm Đồng đã phối hợp chủ động cài đặt các thiết bị bảo mật tốt (Firewall) và được cài đặt phần mềm diệt virus Kapperky, phần mềm diệt virus BKAV đi kèm với các phần mềm quản lý, bảo đảm an toàn về an ninh thông tin. Trong thời gian tới, Sở tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành.

QUỲNH UYỂN