Công an huyện Bảo Lâm trao 700 phần quà cho bà con khó khăn

(LĐ online) - Trong 2 ngày 25 và 26/6, Công an huyện Bảo Lâm đã tổ chức trao tặng quà nhằm chia sẻ cùng người khó khăn trên địa bàn các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Công an huyện Bảo Lâm đến tận nhà cấp căn cước công dân cho người khuyết tật

Đây là hoạt động an sinh xã hội hướng về người khó khăn, bà con đồng bào dân tộc thiểu số được Công an huyện Bảo Lâm thực hiện hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân (12/7/1946 -12/7/2022) và 60 năm ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962 -20/7/2022).

Theo đó, 700 phần quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu (trị giá từ 300 - 350 ngàn đồng/phần) được Công an huyện Bảo Lâm trao tặng cho các hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, người có công với các mạng và bà con đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn trên toàn địa bàn huyện. Tổng trị giá đợt trao quà gần 200 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị và các nhà hảo tâm cùng chung tay quyên góp.

Trong các buổi trao quà cho bà con, Công an huyện Bảo Lâm cũng đã lồng ghép nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, như: Đến tận nhà làm căn cước công dân gắn chíp điện từ cho người khuyết tật, người già; tuyên truyền cho bà con nhận diện phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, cho vay lãi nặng, tội phạm về cờ bạc, ma túy; tuyên truyền Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030” của Chính phủ; phòng ngừa tai nạn giao thông, tai nạn đuối nước, vật liệu nổ…

KHÁNH PHÚC