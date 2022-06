Công an huyện Đức Trọng ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông

(LĐ online) - Sáng 20/6, Công an huyện Đức Trọng tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Trọng xuất quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 20/6 đến 20/9/2022, với mục tiêu huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: Vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện; chở quá số người quy định; chạy quá tốc độ; không đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe tương tự.

Xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành gây cản trở giao thông, chống lại lực lượng thi hành công vụ; phòng chống đua xe trái phép, chạy xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Đổi mới phương thức hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, tăng cường tuần tra cơ động bằng xe mô tô trên các tuyến, địa bàn được phân công, phân cấp; bố trí lực lượng, phương tiện kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ đủ mạnh, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng...

Cùng với đó, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Trọng phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến giao thông, nhất là tội phạm trộm cắp xe máy, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ.

BÌNH AN