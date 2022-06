Đà Lạt: Hơn 60 thanh thiếu niên tham gia trải nghiệm làm chiến sĩ cảnh sát cơ động

(LĐ online) - Sáng 28/6, tại Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng, Đoàn Phường 4, TP Đà Lạt phối hợp với Đoàn Cảnh sát Cơ động Công tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chương trình trải nghiệm "Chúng em là chiến sĩ Cảnh sát cơ động".

Thanh thiếu niên tìm hiểu kỹ năng gấp nội vụ

Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 60 thanh thiếu niên trên địa bàn TP Đà Lạt có tuổi đời từ 11 đến 18 tuổi.

Lực lượng cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang trực tiếp chiến đấu của Công an Nhân dân Việt Nam. Đây là lực lượng thực hiện chức năng phòng chống vũ trang trấn áp gây rối biểu tình, bạo loạn, phòng chống khủng bố, giải cứu con tin, tham gia bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, khoa học kỹ thuật, các sự kiện lớn của Đảng Nhà nước và địa phương; tham gia cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai dịch bệnh.

Tham gia chương trình lần này, thanh thiếu niên được tham quan vũ khí, khí tài tại Phòng Cảnh sát Cơ động; đồng thời, lên xe ô tô của lực lượng cảnh sát cơ động di chuyển trên quãng đường khoảng 10 km vào Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng tại Phường 7, Thành phố Đà Lạt.

Tại đây, thanh thiếu niên được học tập điều lệnh đội ngũ trong công an, cảnh sát cơ động; tìm hiểu hoạt động của chó nghiệp vụ; học kỹ năng cứu hộ, cứu nạn đuối nước, phòng cháy chữa cháy; tham gia hội thi tháo lắp súng AK; học gấp nội vụ; báo thức kiểm tra nội vụ; tìm hiểu kỹ năng sử dụng mạng xã hội hiệu quả; học tập một số bài võ thuật của cảnh sát cơ động; học kỹ năng làm việc đội nhóm; học dân vũ, bài múa; đồng thời, giao lưu lửa trại với các chiến sĩ công an.

Chương trình trải nghiệm "Chúng em là chiến sĩ cảnh sát cơ động" nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh thiếu niên; phát huy các nguồn lực đẩy mạnh xã hội hóa công tác thanh thiếu niên và chăm sóc thiếu niên nhi; đồng thời, tạo điều kiện cho thanh thiếu niên trên địa bàn Phường 4 nói riêng và TP Đà Lạt nói chung được rèn luyện thể lực, ôn tập củng cố kiến thức văn hóa sinh hoạt, vui chơi giải trí lành mạnh, bổ ích tham gia công tác xã hội; tăng cường và ngăn ngừa tệ nạn xã hội trong dịp hè 2022; thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022.

Chương trình cũng góp phần khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thanh thiếu niên ngày càng phát triển toàn diện và bền vững.

ĐAM TRỌNG