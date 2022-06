Đạ Tẻh: Hỗ trợ học sinh vùng dân tộc thiểu số trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

(LĐ online) - Sáng 24/6, ông Nguyễn Hồng Cường - Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đạ Tẻh cho biết: Cũng như các năm, để học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn có tinh thần tốt bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong ngày 7 và 8/7, huyện Đạ Tẻh đã trích ra nguồn kinh phí để hỗ trợ các em.

Huyện Đạ Tẻh tăng cường công tác ôn thi nhằm đảm bảo các thí sinh đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Theo đó, với mục đích không để các em học sinh là người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa phải bỏ thi vì khó khăn, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đạ Tẻh đã tiến hành cấp, phát 50 triệu đồng cho 100 thí sinh (500.000 đồng/thí sinh). Được biết, nguồn kinh phí này được trích ra từ nguồn Quỹ Bảo trợ xã hội huyện.

Năm 2022, huyện Đạ Tẻh có 622 thí sinh dự thi tại 2 điểm thi, gồm các trường THPT Đạ Tẻh và THCS-THPT Dân tộc Nội trú liên huyện phía Nam và 1 điểm thi dự phòng tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi.

Để chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, lãnh đạo UBND huyện Đạ Tẻh đề nghị các trường giáo dục phổ thông và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên duy trì việc tập trung ôn thi cho các em học sinh; rà soát các điều kiện vật chất của trường mình để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi, bao gồm các nội dung liên quan tới phòng thi.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức, đoàn thể cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các em học sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đạt kết quả cao; có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh trên địa bàn, nhất là con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, hộ nghèo, thí sinh vùng sâu, vùng xa tham dự kỳ thi, không để học sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế hay đi lại khó khăn.

Song song với đó, UBND huyện Đạ Tẻh yêu cầu Công an huyện chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai phương án đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực phẩm, nhất là cơ sở ăn uống tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; Trung tâm Y tế huyện xây dựng kế hoạch trực cấp cứu, hỗ trợ tại các điểm, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 ở 2 phương án: Bình thường và có trường hợp là F0.

Cùng đó, Huyện Đoàn khảo sát nhu cầu, có kế hoạch hỗ trợ, hướng dẫn hoặc phối hợp với các cơ sở tôn giáo, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nơi ăn, chỗ nghỉ cho thí sinh và phụ huynh ở các điểm dự thi; hỗ trợ đưa đón thí sinh đến trễ giờ, bị tai nạn...; Điện lực Đạ Tẻh tạo điền kiện đảm bảo nguồn điện tại các điểm thi trong thời gian diễn ra kỳ thi...

T.T.HIỀN