Đạ Tẻh tổng kết công tác tổng điều tra kinh tế năm 2021

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 bắt đầu từ tháng 3/2021 (triển khai điều tra doanh nghiệp và khối hành chính sự nghiệp); giai đoạn 2 từ tháng 6/2021 (triển khai điều tra khối cá thể và tôn giáo). Theo đó, kết quả danh sách tham gia điều tra có 146/200 doanh nghiệp (có 54 đơn vị đã ngừng hoạt động), tăng 55,32% (tức tăng 52 đơn vị), tổng số lao động 1.371 người, tăng 169 người so với 2017. Thực hiện điều tra 45/51 đơn vị thuộc khối sự nghiệp (có 4 đơn vị sáp nhập, giải thể, 2 đơn vị không thuộc đối tượng điều tra), giảm 28,57% (tức giảm 18 đơn vị), tổng số lao động 1.364 người, giảm 11,49% so với 2017. Điều tra 30/30 đơn vị hành chính, số lao động 328 người, giảm 52,12% so với 2017. Có 2.981/3.061 cơ sở cá thể được điều tra (trong đó 20 cơ sở đã không còn hoạt động), tăng 6,65% (186 cơ sở), tổng số lao động 4.471 người, giảm 7,72% so với 2017. Điều tra 6/6 cơ sở tôn giáo (tăng 50%), tổng số lao động 49 người, tăng 250% (35 người) so với 2017.

Nhân dịp này, Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng đã tặng giấy khen cho 5 cá nhân; UBND huyện Đạ Tẻh tặng giấy khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

T.T.HIỀN