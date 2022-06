Đơn Dương: Chuẩn bị chu đáo cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Chỉ còn khoảng 20 ngày nữa, Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ chính thức diễn ra; để kỳ thi được an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, phản ánh đúng chất lượng dạy và học, Phòng Giáo dục huyện Đơn Dương cũng như các trường THPT trên địa bàn huyện đang khẩn trương hoàn tất các công tác chuẩn bị, phương án và kế hoạch tổ chức kỳ thi.

Học sinh các lớp 12 nỗ lực ôn thi cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo kế hoạch, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra trong hai ngày (ngày 7 và ngày 8/7). Kỳ thi năm nay, huyện Đơn Dương có hơn 930 học sinh đăng ký dự thi, dự kiến 40 phòng thi, tại 3 điểm thi: Trường THPT Đơn Dương, Trường THPT Hùng Vương và Trường THPT P’ró.

Tại điểm thi THPT Đơn Dương có 468 thí sinh dự thi, gồm 267 học sinh Trường THPT Đơn Dương và 201 học sinh Trường THPT Lê Lợi. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, chất lượng, thầy Trần Quang Dương - Phó Hiệu trưởng cho biết: “Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Sở và Phòng Giáo dục huyện, trường linh hoạt xây dựng các kế hoạch chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng như triển khai các hoạt động ôn thi, củng cố kiến thức cho học sinh lớp 12”.

Về cơ sở vật chất, trường đã chuẩn bị 20 phòng thi và 3 phòng dự bị (đề phòng COVID-19), “về cơ bản, cơ sở vật chất của trường đã đảm bảo phục vụ cho kỳ thi” - thầy Dương nói. Ngoài ra, trường phối hợp với các trường có thí sinh dự thi và các đơn vị y tế, công an cùng các cơ quan liên quan để triển khai phương án tổ chức và bảo vệ an toàn kỳ thi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm… cho thí sinh. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập, nắm chắc nghiệp vụ thi, có thái độ nghiêm túc thực hiện quy chế thi; kiên quyết xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực trong công tác thi và tuyển sinh.

Để học sinh tham gia tốt kỳ thi, từ giữa tháng 4, trường đã phân công các tổ, nhóm chuyên môn phân loại trình độ, năng lực của học sinh, xác định tỉ lệ kiến thức và tổ chức ôn thi phù hợp với từng đối tượng học sinh. Đặc biệt, sau khi kết thúc kỳ thi Học kỳ 2, căn cứ vào cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT của các năm, các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng đề thi thử và có giải pháp ôn thi phù hợp. Giáo viên và học sinh tăng tốc, bám sát cấu trúc các đề thi để ôn tập và rèn luyện; đặc biệt quan tâm đến học sinh yếu, kém.

Theo thầy Dương, trong 5 năm qua, tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT của trường luôn đạt 100%, tỷ lệ xét và trúng tuyển vào các trường cao đẳng, đại học đạt 98% (2% còn lại học nghề hoặc du học). Trong năm học 2021-2022, khối 12 có tỷ lệ học sinh khá, giỏi khá cao (252/267 học sinh khá, giỏi), do vậy, theo thầy Dương thì “trường có nhiều thuận lợi để đạt mục tiêu, 100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT trong kỳ thi năm nay”.

Tương tự, tại điểm thi Trường THPT P’ró, thời điểm này, thầy và trò của trường cũng đang nỗ lực ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh. Cô Du Huê Lan - Hiệu trưởng Trường THPT P’ró cho biết, năm học 2021-2022, nhà trường có hơn 750 học sinh; trong đó, có 203 học sinh khối 12. Để chuẩn bị kiến thức, tâm lý học sinh cho Kỳ thi THPT và nâng tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, “ngay sau khi kết thúc thi Học kỳ 2, trường đã phân công cho các tổ, nhóm chuyên môn cùng giáo viên bộ môn xây dựng đề cương, nội dung và tài liệu ôn thi cụ thể cho học sinh; kiến thức được hệ thống hóa từ cơ bản đến nâng cao rõ ràng, dễ nhớ và phù hợp với từng đối tượng học sinh” - cô Lan cho hay.

Bên cạnh đó, theo cô Lan, “trường và giáo viên bộ môn phối hợp với cha mẹ học sinh động viên và giúp đỡ các em giữ vững tinh thần tự tin, lạc quan cho kỳ thi sắp tới”. Ngoài ra, cán bộ, giáo viên chủ nhiệm và bộ môn định hướng hỗ trợ các em lựa chọn ngành nghề và trường đại học phù hợp với năng lực, sở thích của bản thân.

Là một trong ba điểm thi tốt nghiệp THPT của huyện, Trường THPT P’ró cũng đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết cho kỳ thi. Theo đó, “nhà trường đã chuẩn bị 9 phòng thi và 5 phòng dự bị cho hơn 200 thí sinh của trường, điều kiện của các phòng thi đều đảm bảo cho các thí sinh” - cô Lan cho biết.

Theo ông Nguyễn Văn Kháng - Trưởng Phòng Giáo dục huyện Đơn Dương, đến thời điểm này, mọi công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại địa phương đều được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ về mọi mặt. Công tác ôn tập kiến thức đang được các trường đẩy mạnh. Về cơ sở vật chất, theo ông Kháng thì “nhìn chung, các điểm thi đều đảm bảo tổ chức tốt kỳ thi”. Các thông tin liên quan đến kỳ thi đã được Phòng phổ biến đến các trường, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trường THPT tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Việc chuẩn bị nơi ăn, nghỉ cho cán bộ và thí sinh đều đã được lên kế hoạch và chuẩn bị chu đáo. Phòng phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan được triển khai và chuẩn bị kỹ càng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân ở các điểm thi. Đặc biệt, để thí sinh không phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế, địa phương sẽ có kế hoạch hỗ trợ. “Hiện, các trường đang rà soát và lập danh sách các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ trong thời gian tham gia Lỳ thi tốt nghiệp THPT” - ông Kháng cho biết.

LÂM TRANG