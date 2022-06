Hỗ trợ phụ nữ vươn lên: Chuyện của cả cộng đồng

(LĐ online) - Để hỗ trợ phụ nữ ngày một vươn lên là chuyện không của riêng cơ quan, đơn vị, tổ chức hay cá nhân mà là chuyện của cả cộng đồng.

Nữ kỹ thuật viên trong phòng thí nghiệm của Dalat Hasfarm

Trong xã hội hiện đại, cùng với sự phát triển chung của toàn xã hội, vai trò người phụ nữ ngày càng được khẳng định. Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận phụ nữ còn gặp nhiều khó khăn, chịu nhiều sức ép, là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương, bên cạnh trẻ em và người khuyết tật, người cao tuổi. Và, để hỗ trợ phụ nữ ngày một vươn lên là chuyện không của riêng cơ quan, đơn vị, tổ chức hay cá nhân. Đó là chuyện của cả cộng đồng.

Trong suốt thời gian qua, cùng với sự thay đổi của đất nước, của cộng đồng, những chính sách hỗ trợ phụ nữ càng ngày càng được hiện thực hóa. Trong giai đoạn 2017 - 2021, các ngành, các cấp liên quan tại Lâm Đồng đã thực hiện khá hiệu quả những hoạt động hỗ trợ phụ nữ.

Hội Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng đã tích cực tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động phụ nữ giữ gìn, rèn luyện đạo đức, ý thức pháp luật, vươn lên trong cuộc sống. Đã có trên 500 ngàn lượt chị được truyền thông về mọi vấn đề trong cuộc sống. Từ chăm sóc và dạy dỗ, bảo vệ trẻ em, xóa bỏ hủ tục, sản xuất và kinh doanh an toàn cũng như mọi vấn đề của cuộc sống. Hoạt động tuyên truyền diễn ra sâu rộng, từ cấp cơ sở cho tới mọi loại hình truyền thông. Qua đó nâng cao nhận thức và tạo sự lan toả cho cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội rất chú ý tới đào tạo nghề cho lao động nữ. Tỷ lệ lao động được giải quyết việc làm hàng năm từ 29.000 đến 30.000 lao động; trong đó, tỷ lệ lao động nữ được giải quyết việc làm chiếm từ 45 – 47%. Tỷ lệ nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề đạt 47%. Tỷ lệ nữ vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số có nhu cầu được vay vốn ưu đãi đạt 80%.

Lực lượng công nhân viên chức người lao động nữ được tổ chức Công đoàn quan tâm với các chính sách đặc thù cho lao động nữ. Tỉnh Đoàn và Sở Thông tin và Truyền thông đặc biệt chú trọng tới công tác tuyên truyền, hướng dẫn phụ nữ về quyền và nghĩa vụ, hướng tới một xã hội công bằng, tạo điều kiện cho người phụ nữ phát triển.

Phụ nữ người K'Ho xã Mê Linh (Lâm Hà) hăng hái sản xuất

Hai đơn vị gắn bó với phụ nữ nhiều là Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế, một cơ quan giáo dục và một cơ quan chăm sóc sức khỏe rất chú ý tới công tác phụ nữ. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ vươn lên. Trong đó, chú trọng tới nội dung đào tạo về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường. Phối hợp với Công an tỉnh, tổ chức 14 đợt tuyên truyền cho lực lượng giáo viên và trên 15.000 học sinh trên địa bàn toàn tỉnh với nội dung tìm hiểu về giới, phòng chống và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống ma túy, bạo lực học đường, Luật An toàn giao thông

Sở Y tế đã triển khai chiến dịch tăng cường tư vấn lồng ghép với dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số tại 68 xã vùng khó khăn, địa bàn có mức sinh cao và địa bàn vùng trọng điểm. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển tại các địa bàn triển khai chiến dịch bằng nhiều hình thức phong phú như hoạt động truyền thông nhóm nhỏ, tư vấn tại hộ gia đình… Xây dựng mô hình lồng ghép nội dung giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh trong các trường trung học cơ sở tại TP Bảo Lộc.

Ngành y tế thường xuyên tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho học viên phụ nữ, tuyên truyền về Luật An toàn thực phẩm, tầm quan trọng của thực phẩm đối với sức khỏe, 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm an toàn, một số kiến thức về an toàn thực phẩm cho đối tượng kinh doanh thức ăn đường phố.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, phối hợp với Trung tâm Tư vấn Tâm lý – Xã hội tỉnh biên soạn, in ấn và phát hành bộ tài liệu tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; nhân bản tờ gấp tuyên truyền bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình cấp phát cho các địa phương trong tỉnh; triển khai xây dựng 2 pano tại huyện Cát Tiên và TP Đà Lạt, sửa chữa 5 pano tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình và giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam tại TP Bảo Lộc và các huyện Đơn Dương, Lạc Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm, Cát Tiên; xây dựng 2 chuyên trang tuyên truyền trên Báo Lâm Đồng về điển hình tốt, cách làm hay trong việc hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ; In ấn trên 20.000 tờ gấp tuyên truyền về kỹ năng làm cha, làm mẹ, tài liệu hướng dẫn kỹ năng quản lý và điều hành các loại hình câu lạc bộ và 500 cuốn sổ tay tuyên truyền về đạo đức, giáo dục pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình để cấp phát về cho các địa phương trong tỉnh.

DIỆP QUỲNH