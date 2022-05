Hoạt động công đoàn ở một doanh nghiệp nước ngoài

Một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động trong khu công nghiệp đã và đang tạo việc làm cho hàng ngàn lao động. Và, tổ chức Công đoàn đang phối hợp rất hiệu quả với doanh nghiệp, đồng hành cùng người lao động và sự phồn vinh của doanh nghiệp.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam

Năm mới 2022, chị Ka Thúy - công nhân trong chuyền may của Chi nhánh Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam đón nhận một niềm vui lớn. Ngôi nhà mới của chị tại Thôn 4, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh vừa được xây dựng từ nguồn hỗ trợ của tổ chức Công đoàn và sự tích góp, tiết kiệm chắt chiu của vợ chồng chị. Chị Ka Thúy là một công đoàn viên, người lao động của Chi nhánh Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng chân tại Khu Công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc.

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc, chuyên sản xuất các sản phẩm dệt len xuất khẩu, Chi nhánh Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam chi nhánh Bảo Lộc có lượng công nhân, người lao động rất lớn, xấp xỉ 1.500 người. Chị Trần Hoàng Khánh Vân, cán bộ quản lý công ty chia sẻ, với First Team Việt Nam, hoạt động công đoàn là một phần không thể thiếu. Chị Vân đánh giá, tổ chức Công đoàn của công ty đã phối hợp với doanh nghiệp thực hiện những hoạt động hỗ trợ người lao động và đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi hoạt động. Chị cho biết: “Tổ chức Công đoàn thường xuyên tổ chức tập huấn, nhắc nhở người lao động tuân thủ an toàn vệ sinh lao động, giữ gìn an toàn trong sản xuất. Cùng với doanh nghiệp, Công đoàn đã thực hiện chế độ phúc lợi cho người lao động, từ khen thưởng khi đạt năng suất, tổ chức các ngày lễ cho người lao động, vui chơi, tặng quà dịp lễ, thăm hỏi khi gặp chuyện hiếu, hỉ... Doanh nghiệp chúng tôi rất ủng hộ các hoạt động của tổ chức Công đoàn và cùng chung mục đích, đó là nâng cao mức sống cho người lao động và thu hút người lao động gắn bó với công ty, làm việc an toàn, đạt năng suất cao”.

Là doanh nghiệp có lượng công nhân, người lao động rất đông, ngay từ những ngày đầu tiên công ty đi vào hoạt động, tổ chức Công đoàn đã tham gia vận động thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp. Chị Nguyễn Hà Thanh, nguyên Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bảo Lộc, người trực tiếp tham gia vận động Chi nhánh Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam thành lập CĐCS chia sẻ, muốn doanh nghiệp hào hứng với tổ chức Công đoàn, người làm công tác Công đoàn phải cho họ thấy những hiệu quả mà tổ chức Công đoàn mang lại. Từ gặp trực tiếp chủ doanh nghiệp để vận động, hướng dẫn thủ tục, các chính sách hỗ trợ người lao động, kinh phí hỗ trợ người lao động khó khăn..., tổ chức Công đoàn phải cho thấy hiệu quả để doanh nghiệp tự nguyện gia nhập. Từ thực tế cho thấy, với sự hỗ trợ của LĐLĐ thành phố, người lao động của Chi nhánh Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam đã nhận được nhiều hỗ trợ, nhiều niềm vui, nhất là trong những dịp lễ tết, Tháng Công nhân. Và cũng vì vậy, chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao hoạt động của CĐCS công ty, đồng thời sẵn sàng phối hợp các hoạt động của công đoàn doanh nghiệp.

Một công đoàn viên trẻ của First Team Việt Nam, chị Ka Thia, thôn Minh Rồng, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm cho biết, khi làm việc trong doanh nghiệp, chị được thụ hưởng đầy đủ các chế độ chính sách của doanh nghiệp. Lúc học nghề, chị có tiền trợ cấp, đến khi vào làm việc thì được đóng các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, có chế độ ăn ca, tới sinh nhật hay tết đều có quà của LĐLĐ thành phố. Công đoàn cũng thường tổ chức các dịp vui chơi, sinh hoạt chung nhân các ngày lễ tạo không khí sôi nổi, hào hứng cho anh chị em. Thu nhập từ công ty cũng khá ổn định, đủ để lo cho sinh hoạt của gia đình. Vì vậy, chị coi First Team Việt Nam như ngôi nhà thứ 2, cùng cố gắng thực hiện tốt công việc trong chuyền, giảm tỷ lệ sản phẩm hư hỏng, hoàn thành khối lượng công việc được giao.

Hài hòa giữa quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động, CĐCS Chi nhánh Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam đang thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.

DIỆP QUỲNH