KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (16/6/1967-16/6/2022)

Với tinh thần hết lòng vì công việc và mưu trí trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, anh Đỗ Mạnh Kiên, Công an viên Thường trực xã Đạ Đờn (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được lãnh đạo, đồng nghiệp ghi nhận, quần chúng Nhân dân tin yêu...

Công an viên Đỗ Mạnh Kiên

Năm 1992, anh Đỗ Mạnh Kiên (SN 1981, quê Hà Tây nay là TP Hà Nội), theo gia đình vào lập nghiệp tại thôn Tân Tiến, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà. Sau nhiều năm tích cực tham gia các hoạt động xã hội của thôn, xã, anh được mời tham gia Tổ Dân phòng của thôn Tân Tiến. Tháng 8/2015, anh được bổ nhiệm làm Công an viên Thường trực xã Đạ Đờn, tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương. Trong hơn 9 năm công tác, từ thành viên tổ Dân Phòng của thôn, Công an viên Thường trực xã, Tổ phó Tổ Quản lý, bảo vệ rừng xã Đạ Đờn, dù ở cương vị nào anh Kiên cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đạ Đờn là xã giáp ranh với thị trấn Đinh Văn (huyện Lâm Hà), có tuyến Quốc lộ 27 chạy qua, với dân số khoảng trên 13.500 nhân khẩu, trong đó có hơn 43% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tình hình tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương. Trên cương vị một Công an viên Thường trực của xã, đảm trách công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông của địa phương, anh Kiên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bám sát địa bàn, nắm kỹ các yếu tố, đặc điểm tình hình về dân cư, địa hình các thôn, tổ; các tụ điểm dễ phát sinh phức tạp về ANTT trên địa bàn xã cũng như các đối tượng hình sự, đối tượng mãn hạn tù... Từ đó chủ động, tích cực tham mưu Ban Công an xã xây dựng các kế hoạch, triển khai các mặt công tác, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Thực hiện cuộc vận động tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, anh Kiên luôn ý thức được vai trò, nhiệm vụ của mình. Thời điểm lực lượng công an chính quy chưa được triển khai về xã, ngoài việc thường xuyên thực hiện các mặt công tác của Ban Công an xã, anh còn phối hợp, hỗ trợ các đội nghiệp vụ của Công an huyện truy tìm các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, hoặc lẩn trốn trên địa bàn. Không chỉ vậy, khi xảy ra các vụ liên quan đến ANTT, anh luôn là người kịp thời có mặt sớm nhất để bảo vệ hiện trường, nắm tình tình, tham gia giải quyết theo thẩm quyền, hoặc báo cáo cấp trên có hướng giải quyết. Để bảo vệ sự bình yên cho bà con Nhân dân, dù công việc, nhiệm vụ của Công an viên thường trực khá vất vả, phụ cấp ít ỏi nhưng anh vẫn luôn tích cực tham gia, không nề hà.

Để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân nhằm phục vụ tốt hơn công việc, năm 2017, bất chấp tuổi tác và những khó khăn của gia đình, anh Kiên đăng ký học lớp Bổ túc văn hóa tại Trung tâm Dạy nghề Lâm Hà. Năm 2020, sau khi tốt nghiệp, anh tiếp tục theo học lớp đại học từ xa, chuyên ngành Luật kinh tế do trường Đại học Mở Hà Nội liên kết với Trung tâm GDNN - GDTX huyện Lâm Hà tổ chức tại Lâm Đồng để học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật nhằm hướng dẫn người dân tuân thủ và làm theo.

Lãnh đạo UBND xã Đạ Đờn đánh giá: Đồng chí Kiên là một Công an viên rất có trách nhiệm, năng nổ trong công việc, dù thời gian công tác trong lực lượng Công an xã, hay trong tổ Quản lý, bảo vệ rừng, đồng chí đều làm việc với sự tận tâm, nhiệt huyết của mình và đã xây dựng được niềm tin trong quần chúng Nhân dân. Còn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương, đồng chí Kiên đã liên tục lập các chiến công, trực tiếp bắt một đối tượng truy nã, đồng thời phối hợp bắt 3 đối tượng truy nã khác lẩn trốn trên địa bàn.

Ghi nhận thành tích xuất sắc đó, tháng 5/2022, Bộ trưởng Công an đã trao tặng Bằng khen cho đồng chí Đỗ Mạnh Kiên vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt của lực lượng Công an xã, phường, thị trấn, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn trật tự. Trước đó, trong Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019, 2021, đồng chí Kiên đã được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng khen thưởng đột xuất. Còn trong quá trình công tác, đồng chí Kiên nhận được nhiều danh hiệu thi đua, khen thưởng từ các cấp, ngành với 4 lần là cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 4 lần nhận Giấy khen từ Chủ tịch UBND xã Đạ Đờn. Đặc biệt, 4 lần nhận được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng vì có thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

