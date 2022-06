Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ngoài công lập

(LĐ online) - Ngày 16/6, ngành giáo dục Lâm Đồng tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) ngoài công lập.

Các đại biểu tham gia Hội thảo

Hội thảo có sự tham gia chủ trì của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Huỳnh Quang Long và trên 100 đại biểu là lãnh đạo Phòng GDĐT 12 huyện, thành phố và cán bộ quản lý, giáo viên của 59 cơ sở GDMN ngoài công lập và đại diện trong số 445 nhóm, lớp độc lập tư thục trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Hội thảo diễn ra một ngày với nhiều nội dung phong phú như tham luận, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, giải đáp câu hỏi và tham quan các cơ sở GDMN ngoài công lập trên địa bàn TP Đà Lạt.

Phó Giám đốc Sở GDĐT Lâm Đồng Huỳnh Quang Long phát biểu

Trong 12 tham luận gửi đến ban tổ chức, 5 tham luận trình bày tại Hội thảo đã cơ bản đúc kết và gợi ý được nhiều vấn đề từ thực tiễn. Đó là: “Công tác bồi dưỡng phát triển đội ngũ về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non tại các cơ sở GDMN ngoài công lập” của Phòng GDĐT Đà Lạt; “Giải pháp phát triển Chương trình GDMN trên cơ sở tham khảo, áp dụng chương trình GDMN của các nước trong khu vực và trên thế giới” của Lớp Mầm non độc lập tư thục Thanh Hiền, huyện Đức Trọng; “Giải pháp để phát triển và giữ vững thương hiệu” của Trường Mầm non Hoa Hướng Dương, huyện Lâm Hà; “Những khó khăn bất cập trong việc chỉ đạo phát triển nhóm, lớp độc lập tư thục” của Phòng GDĐT huyện Di Linh; “Công tác xã hội hóa, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trong trường mầm non ngoài công lập” của Trường Mầm non Bá Thiên, TP Bảo Lộc.

Hội thảo vừa có tính khoa học vừa thể hiện dân chủ, sôi nổi và sinh động. Hội thảo triển khai khảo sát, đặt những câu hỏi, trả lời các câu hỏi, vừa bằng nền tảng công nghệ thông tin vừa trực tiếp. Kết quả cho thấy, về loại hình, có 80% thuộc trường mầm non, 5% thuộc nhóm trẻ tư thục, 9% thuộc lớp mẫu giáo độc lập và 5% thuộc lớp mầm nonđộc lập (5%). Về được hưởng chế độ và quyền lợi, bao gồm: Bảo hiểm xã hội; theo thỏa ước lao động; trả lương theo bảng lương nhà nước; trả lương theo năng lực; hưởng biên chế; hưởng chế độ nghỉ phép…

Câu hỏi nêu lên từ cơ sở

Về ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến để nâng cao chất lượng và hiệu quả GDMN, câu trả lời tập trung ở khía cạnh steam; lấy trẻ làm trung tâm. Vấn đề kinh phí là khó khăn chủ yếu trong quá trình thực hiện chương trình GDMN. Để nâng cao chất lượng GDMN, các đại biểu thống nhất cao là tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý và chuyên môn; sự năng động; tổ chức nhiều hoạt động học tập kinh nghiệm các trường…

Sau phần giải đáp các câu hỏi và quán triệt, chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Hồng Diễm - Phó Trưởng phòng Giáo dục Mâm non - Giáo dục Tiểu học là kết luận của Phó Giám đốc Sở GDĐT Lâm Đồng Huỳnh Quang Long. Những nội dung tiếp tục củng cố và triển khai tốt hơn nữa đối với GDMN nói chung, đặc biệt là GDMN ngoài công lập là tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở của các Phòng GDĐT; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; môi trường và công tác phòng cháy ở trường học; nắm vững nội dung của các nghị định, thông tư liên quan đến GDMN…

MINH ĐẠO