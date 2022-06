Nhiều cơ quan, đơn vị chúc mừng Báo Lâm Đồng nhân ngày 21/6

(LĐ online) - Chiều 20/6, Báo Lâm Đồng tiếp tục nhận được tình cảm của các cơ quan, đơn vị nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đại tá Trần Văn Khương - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tới cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lâm Đồng

Thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh, Đại tá Trần Văn Khương - Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tới cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lâm Đồng.

Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã cảm ơn sâu sắc sự đồng hành hỗ trợ của Báo Lâm Đồng đối với lực lượng vũ trang tỉnh trong suốt thời gian qua. Đặc biệt là trong những tháng ngày gian nan trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, những "người lính” trên mặt trận tư tưởng, văn hoá sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, đồng hành với những “người lính Cụ Hồ” để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo thắng lợi các mục tiêu về quốc phòng địa phương và chung sức đóng góp vào sự phát triển toàn diện của tỉnh.

Đại tá Lê Hồng Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng thăm và chúc mừng cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lâm Đồng nhân ngày 21/6

Dịp này, đoàn lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng do Đại tá Lê Hồng Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn cũng đã thăm và chúc mừng cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lâm Đồng.

Tại đây, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã gửi lời cảm ơn chân thành và khẳng định, thời gian qua, Báo Lâm Đồng đã luôn đồng hành cùng lực lượng Công an tỉnh, phản ánh thông tin khách quan, toàn diện trên mọi mặt.

Những người làm Báo Lâm Đồng đã tích cực tuyên truyền thông tin, những hình ảnh, hành động đẹp của Công an tỉnh Lâm Đồng theo đúng tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” làm đẹp hơn hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng dân.

Mong muốn trong thời gian tới, những người làm Báo Lâm Đồng luôn giàu nhiệt huyết, vững vàng ngòi bút đồng hành xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh, hỗ trợ lực lượng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ bình yên cho mảnh đất Nam Tây Nguyên.

Thiếu tướng Đậu Văn Nậm - Phó Chính uỷ Học viện Lục quân thăm, tặng hoa và chúc mừng Báo Lâm Đồng

Đoàn lãnh đạo của Học viện Lục Quân do Thiếu tướng Đậu Văn Nậm - Phó Chính uỷ Học viện làm trưởng đoàn cũng đã thăm, tặng hoa và chúc mừng Báo Lâm Đồng.

Nhân dịp này, thay mặt toàn thể Đảng uỷ, Ban Giám đốc, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, học viên của Học viện, Thiếu tướng Đậu Văn Nậm đã gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể đội ngũ những người làm báo Báo Lâm Đồng. Thông qua các tác phẩm trên Báo Lâm Đồng đã phản ảnh toàn cảnh những hoạt động của Học viện Lục quân trong thời gian qua.

Hi vọng trong thời gian tới, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Báo Lâm Đồng và Học viện Lục quân sẽ ngày càng khăng khít để ngày có càng nhiều tin, bài nhanh nhạy, chính xác về hoạt động của quân đội nói chung và Học viện Lục quân nói riêng.

Đồng chí Trương Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà thăm, chúc mừng Báo Lâm Đồng

Đại diện huyện Lâm Hà do đồng chí Trương Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà làm trưởng đoàn đã thăm, sức khoẻ toàn thể đội ngũ những người làm báo Báo Lâm Đồng.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà khẳng định, lãnh đạo huyện Lâm Hà luôn ghi nhận và biết ơn sự đồng hành, hỗ trợ của Báo Lâm Đồng trên tất cả các mặt của huyện.

Những bài viết đa chiều của Báo Lâm Đồng trên nhiều mặt, đặc biệt là các vấn đề nóng như quản lý bảo vệ rừng, khai thác khoáng sản… là kênh thông tin quan trọng để địa phương có sự nhìn nhận chính xác để đưa ra các quyết sách đúng đắn cho sự phát triển của địa phương.

Thượng tá Cù Tuấn Nghĩa - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng thăm và chúc mừng Báo Lâm Đồng

Đoàn lãnh đạo, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh do Thượng tá Cù Tuấn Nghĩa - Phó phòng làm trưởng đoàn đã thăm và chúc mừng Báo Lâm Đồng.

Suốt nhiều năm qua, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh và Báo Lâm Đồng luôn có sự phối hợp hỗ trợ thường xuyên, khăng khít. Các hoạt động của Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh đã được Báo Lâm Đồng phản ảnh toàn cảnh và Báo Lâm Đồng cũng là nguồn thông tin quan trọng để các hoạt động của Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh thêm kịp thời và hiệu quả.

Trên tinh thần đó, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh và Báo Lâm Đồng sẽ tiếp tục, thường xuyên phối hợp hoạt động có hiệu quả trong thời gian tới.

Lãnh đạo Viettel Lâm Đồng thăm, tặng hoa chúc mừng đội ngũ người làm báo Báo Lâm Đồng nhân ngày 21/6 Đại diện VNPT - Vinaphone Lâm Đồng thăm, tặng hoa chúc mừng Báo Lâm Đồng Đại diện Hiệp hội Hoa Đà Lạt tặng hoa chúc mừng đội ngũ người làm Báo Lâm Đồng nhân dịp 21/6 Lãnh đạo Trường Đại học Yersin Đà Lạt thăm, tặng hoa chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo Lâm Đồng Ông Nguyễn Đình Trưởng - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hùng Phát - đơn vị quản lý vận hành Trạm thu phí Định An (cao tốc Liên Khương - Prenn) thăm, chúc mừng Báo Lâm Đồng

Nhân dịp này, lãnh đạo các đơn vị: Viettel Lâm Đồng, VNPT - Vinaphone Lâm Đồng, Hiệp hội Hoa Đà Lạt, Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Công ty TNHH Hùng Phát… cũng đã thăm, tặng hoa và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lâm Đồng.

Thay mặt toàn thể cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo Lâm Đồng, Nhà báo Hồ Lan - Tổng Biên tập khẳng định, Báo Lâm Đồng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Bởi vậy, người làm báo Báo Lâm Đồng sẽ có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để có sự thông tin, phản ảnh toàn diện các mặt đời sống, là cầu nối quan trọng, chặt chẽ giữa các ngành, địa phương với Nhân dân và ngược lại nhằm hướng tới mục tiêu chung: Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển vững mạnh.

NGỌC NGÀ - CHÍNH THÀNH