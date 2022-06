Nữ sinh Lâm Đồng đoạt giải Cây bút triển vọng cuộc thi viết thư UPU

(LĐ online) - Sáng ngày 10/6, tại trường Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Lâm Hà, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Bưu điện tỉnh, Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã tổ chức trao giải cho em Bon Niêng K’Uyên, đoạt giải cây bút triển vọng cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51, năm 2022.

Trao Giấy chứng nhận đoạt giải Cây bút triển vọng cuộc thi viết thư UPU

Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU dành cho thiếu nhi của Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) là hoạt động thường niên do Bộ Thông tin và Truyền thông; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Báo Thiếu niên Tiền phong phối hợp tổ chức.

Ông Vương Tôn Kiên - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng trao giấy khen cho em Bon Niêng K’Uyên

Theo Ban tổ chức, cuộc thi lần này đã thu hút học sinh trong cả nước tham gia với tổng số bài dự thi đạt con số hơn 1 triệu bức thư thuộc 57 tỉnh, thành phố. Năm nay, cuộc thi có chủ đề “Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu” (Write a letter to someone influential explaining why and how they should take action on the climate crisis).

Em Bon Niêng K’Uyên cùng các đại biểu tại Lễ trao giải Cây bút triển vọng cuộc thi viết thư UPU

Sau 5 vòng chấm, Ban Giám khảo Quốc gia đã chọn 100 bài vào vòng chung khảo. Em Bon Niêng K’Uyên, học sinh lớp 9A, trường DTNT THCS huyện Lâm Hà đã đoạt giải cây bút triển vọng, với bức thư gởi Chủ tịch UBND tỉnh về vấn đề biến đổi khí hậu.

Dịp này, Sở Thông và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng cũng trao tặng bằng khen cho tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên trường DTNT THCS huyện Lâm Hà và cá nhân em Bon Niêng K’Uyên với những nỗ lực và thành tích em đạt được.

DIỄM THƯƠNG