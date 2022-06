Trường mầm non tư thục phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ngân hàng chính sách

(LĐ online) - Nhờ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng theo theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg, Trường mầm non tự thục Sao Mai, Phường 9, TP Đà Lạt đã có thêm nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, giáo viên ổn định cuộc sống để tiếp tục gắn bó với nghề nuôi dạy trẻ.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng và chủ trường, giáo viên thăm cơ sở vật chất được sửa sang lại khang trang

Chúng tôi có mặt tại Trường mầm non Sao Mai đúng vào ngày cô trò nhà trường tổ chức lễ tổng kết năm học 2021 - 2022. Lễ tổng kết diễn ra long trọng, ấm cúng và đầy xúc động với những phần phát biểu và những bài hát của cô trò và cả phụ huynh học sinh sau một năm đầy những biến cố bởi dịch Covid-19.

Trò chuyện với chúng tôi, cô giáo Nguyễn Ngọc Hà chia sẻ: 2 năm vừa qua đối với cô trò nhà trường là thời gian xảy ra nhiều biến động do dịch bệnh. Giáo viên chúng tôi đã phải tạm nghỉ dạy đến 18 tháng và để đảm bảo cuộc sống, duy trì công việc, một số cô đã phải làm thêm một số công việc để có thu nhập chăm lo cho cuộc sống gia đình và chờ đợi hết dịch để được quay lại trường. Giai đoạn đấy cuộc sống rất khó khăn, có tháng do ảnh hưởng của dịch bệnh có cô giáo không có bất cứ một khoản thu nhập nào và phải sống bằng tiền hỗ trợ của nhà nước.

Và đúng vào giai đoạn khó khăn ấy, nhà trường được tạo điều kiện vay hỗ trợ từ ngân hàng chính sách xã hội để trả lương cho giáo viên. Đối với chúng tôi lúc đó số tiền lương ấy rất quý, chúng tôi rất trân trọng vì nó không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên rất lớn về tinh thần, là chỗ dựa để chúng tôi tiếp tục cố gắng chờ đợi ngày được quay lại với các cô trẻ, với ngôi trường mình đã gắn bó.

Chia sẻ về chính sách vay vốn với lãi suất thấp theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg, cô Ngọc Hà cũng bày tỏ: “Đây là chính sách thiết thực đối với các trường mầm non tư thục ở thời điểm hiện tại. Không chỉ giải quyết một phần khó khăn tài chính của các trường do phải đóng cửa vì dịch bệnh, chính sách còn thể hiện sự quan tâm của nhà nước với khối mầm non tư thục.

Đóng cửa do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhà trường còn phải chi trả các khoản như tiền mặt bằng, điện, nước và cả các khoản cố định khác như chi phí duy trì, bảo dưỡng toàn bộ cơ sở vật chất. Từ những trang thiết bị đơn giản như đồ chơi, đồ dùng học tập cho đến các đồ dùng điện tử phục vụ cho việc vui chơi, học tập của trẻ đều sẽ hao mòn theo thời gian.

Sau thời gian dịch bệnh, khi được mở cửa lại để đón các cô và trò quay lại trường thì chúng tôi lại phải lo tu sửa cơ sở vật chất, học liệu và trang thiết bị cho giáo viên, học sinh cũng như các khoản phát sinh khác. Bởi do đóng cửa một thời gian nên cơ sở vật chất cũng bị xuống cấp. Chủ trường mầm non tư thục Sao Mai, cô Vũ Thị Thuận bày tỏ sự phấn khởi khi được tạo điều kiện vay vốn với lãi suất thấp, giảm gánh nặng kinh tế sau hơn 2 năm đại dịch Covid-19 bởi với trách nhiệm là chủ trường, hơn 2 năm đại dịch Covid-19, cô phải đối diện với vô vàn khó khăn. Những đợt trường học phải đóng cửa vì dịch Covid-19, cô phải gồng gánh đủ thứ chi phí.

“Khó chồng khó nên khi nắm được thông tin về gói hỗ trợ cho vay vốn lãi suất thấp của Chính phủ, tôi cảm thấy rất vui, rất ý nghĩa. Và tôi đã rất may mắn được Ngân hàng Chính sách Xã hội Lâm Đồng chấp nhận hồ sơ vay gói lãi suất thấp là 40 triệu đồng để chi trả lương cho giáo viên và gói 100 triệu đồng bù đắp chi phí tu sửa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho nhà trường với thủ tục nhanh gọn” - cô Thuận chia sẻ.

Không chỉ riêng trường mầm non Sao Mai, mà từ đầu năm 2021 đến nay, thời gian các trường mầm non được hoạt động chăm sóc trẻ chỉ được khoảng nửa năm, phần thu về đều không thể đáp ứng được các khoản phải chi cố định. Đặc trưng trường tư thục phải tự chịu trách nhiệm về những khoản thu, chi của mình. Đa số các trường tư thục đều phải thuê địa điểm với chi phí cao hàng chục triệu đồng.

Phải khẳng định rằng, Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg và chính sách hỗ trợ của ngân hàng chính sách xã hội đối với các chủ trường mầm non tư thục là rất kịp thời, thiết thực, cần thiết và thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với hệ thống này bởi có một thực tế là qua hơn 2 năm gồng gánh để duy trì giúp cơ sở được tiếp tục hoạt động, có quá nhiều chủ trường tư thục đã đuối sức, có những cơ sở phải đóng cửa vì không còn kinh phí. Số tiền hỗ trợ tuy không thể giải quyết toàn bộ những khó khăn nhưng đã phần nào giảm được gánh nặng cho chủ đầu tư, tạo thêm động lực để các chủ trường có thể tiếp tục gắn bó, cống hiến với ngành.

NGUYỄN NGHĨA