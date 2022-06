Tuổi trẻ Lâm Hà khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển

(LĐ online) - Đó là chủ đề của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lâm Hà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 được tổ chức ngày 17/6.

Thường trực Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có có anh Ndu Ha Biên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng; đồng chí Hoàng Thanh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà; đồng chí Hà Văn Thuận – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lâm Hà. Đại hội cũng có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Nguyên Bí thư, Phó Bí thư Huyện đoàn qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các ban xây dựng Đảng, các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể huyện cùng 160 đại biểu đại diện cho hơn 5.749 đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn toàn huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nghị quyết đại hội Đảng các cấp để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm. Công tác tuyên truyền giáo dục của các cấp bộ Đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới về nội dung, phương thức, đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi huyện nhà theo hướng trực quan, sinh động, hiệu quả. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” được phát triển với nội dung phong phú, thiết thực, tạo môi trường bồi dưỡng, phát huy thanh niên xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội; thể hiện rõ nét vai trò của tuổi trẻ huyện nhà trong xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương.

Bí thư Huyện ủy Lâm Hà Hoàng Thanh Hải tặng bức trướng cho Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, các cấp bộ Đoàn toàn huyện đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm với trên 640 km đường; xây dựng 37 tuyến đường thanh niên tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; 59 mô hình cổng trường an toàn giao thông; duy trì 06 câu lạc bộ an toàn giao thông tại các Trường THPT; phối hợp tổ chức cấp phát trên 3.000 sản phẩm thân thiện môi trường; 300 làn nhựa đi chợ; đảm nhận trồng và chăm sóc 4.700 cây phân tán; tham gia phối hợp trồng 38ha rừng. Trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Lâm Hà đã vận động hỗ trợ xây 04 căn nhà cho Cựu TNXP trị giá 250 triệu đồng; 02 căn nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 80 triệu đồng; phối hợp xây dựng nhà nhân ái cho gia đình thanh thiếu nhi hộ nghèo, khuyết tật trị giá 70 triệu đồng; trao tặng công trình thanh niên “Mang nước về buôn làng” cho bà con Nhân dân vùng sâu trị giá 60 triệu đồng; tổ chức thăm tặng 342 suất quà trị giá 136,8 triệu đồng cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh liệt sỹ, cựu TNXP, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn; quyên góp vận động và trao học hơn 1 ngàn suất học bổng, 2.710 suất quà, 102 chiếc xe đạp với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn. Trong năm 2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện phát động chương trình “San sẻ yêu thương cùng miền Trung”, vận động đoàn viên thanh thiếu nhi và các nhà hảo tâm đóng góp được 196,4 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm cấp thiết khác hỗ trợ đồng bào Miền Trung ảnh hưởng bão lụt. Trong 5 năm qua, hơn 2.500 đoàn viên thanh niên Lâm Hà đã tham gia hiến máu tình nguyện và hiến được 2.426 đơn vị máu; tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho hơn 1 ngàn lượt người dân là hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Lâm Hà đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tập trung lực lượng thanh niên, thành lập 25 đội hình thanh niên xung kích, tình nguyện với 580 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn; phối hợp vận động gần 200 tấn nông sản hỗ trợ Nhân dân các tỉnh thành phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; trao tặng 533 suất quà cho các gia đình đoàn viên thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19 với tổng trị giá 141,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn tại Lâm Hà cũng đã vận động ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 huyện được hơn 108 triệu đồng; trao tặng trên 200 lít nước sát khuẩn, 7.000 khẩu trang, trên 1.500 kính chống giọt bắn, 7 máy sát khuẩn, đo thân nhiệt tự động hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, toàn huyện Lâm Hà đã kết nạp được 4.991 đoàn viên mới. Các cấp bộ Đoàn trong huyện cũng đã giới thiệu 827 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng xem xét kết nạp và đã có 473 đoàn viên ưu tú được vinh dự được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lâm Hà khóa VIII ra mặt và chụp hình lưu niệm cùng đại biểu

Tại Đại hội lần này, các đại biểu cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lâm Hà khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 -2027 gồm 25 thành viên. Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lâm Hà khóa VIII cũng đã bầu Ban Thượng vụ Huyện đoàn khóa VIII gồm 7 thành viên và bầu bí thư Huyện đoàn khóa VIII. Chị Trần Thị Hồng Hạnh - Bí thư Huyện đoàn khóa VII tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện đoàn Lâm Hà khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên gồm 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội anh Ndu Ha Biên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng và đồng chí Hoàng Thanh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà biểu dương, ghi nhận đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi huyện Lâm Hà đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời định hướng một số nội dung trọng tâm để Đại hội thảo luận và triển khai thực hiện thời gian tới.

Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Lâm Đồng cũng đã trao tặng bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân; UBND huyện Lâm Hà trao tặng giấy khen cho 10 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022. Công ty TNHH Trần Sáng trao tặng tới Đại hội 01 công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” trị giá 100 triệu đồng và 36 phần quà cho các gia đình đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 24,5 triệu đồng; Công ty TNHH Mỹ phẩm Xuân Trang trao tặng quà hỗ trợ Đại hội trị giá gần 50 triệu đồng.

Trao bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Lâm Đồng cho các tập thể và cá nhân Trao giấy khen của UBND huyện Lâm Hà các tập thể và cá nhân Đơn vị tài trợ trao quà cho Đại hội

DUY DANH