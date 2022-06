Xã điển hình toàn diện trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cùng với các phong trào thi đua sôi nổi của địa phương, thời gian qua, Công an huyện Di Linh phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Tân Châu tập trung xây dựng xã là điển hình toàn diện trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Qua đó, tình hình an ninh trật tự (ANTT), vi phạm pháp luật của người dân trên địa bàn được giữ vững.

Lực lượng công an thường xuyên trao đổi với người có uy tín để tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ

Trong năm 2021, xã Tân Châu được phân loại chính quyền trong sạch, vững mạnh và được Huyện ủy, UBND huyện phê duyệt xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2022. Qua đó, các chính sách an sinh xã hội ngày càng được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo ổn định đời sống người dân, tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm so với năm 2020…, phát huy tinh thần tự lực, tự cường thi đua lao động sản xuất trong Nhân dân, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân ngày càng cao.

Thiếu tá Nguyễn Duy Tiến, Trưởng Công an xã Tân Châu, cho biết, trong thời gian qua, tình hình an ninh chính trị (ANCT) trên địa bàn xã cơ bản được giữ vững, hệ thống chính trị đoàn kết, không có các vấn đề phức tạp trong nội bộ xã. Tình hình TTATXH được đánh giá là địa bàn tương đối ổn định. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, các loại tội phạm, tệ nạn về ma túy trong cộng đồng dân cư đang có chiều hướng gia tăng, là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ việc phạm pháp hình sự phát sinh như trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng… Từ tình hình trên, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự hướng dẫn của các đơn vị chức năng Công an huyện, xã Tân Châu đã xây dựng xã “điển hình toàn diện trong Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Qua đó, các mô hình tự quản về ANTT tại các thôn với tinh thần “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” được triển khai rộng khắp.

Xác định yếu tố tiên quyết để huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia phong trào là phải nâng cao nhận thức của mỗi công dân, vì vậy công tác tuyên truyền được xã Tân Châu chú trọng thực hiện. MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đã vào cuộc, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu được rằng bảo vệ ANTQ không phải là trách nhiệm của riêng lực lượng công an hay chính quyền các cấp mà đây là trách nhiệm của toàn dân, toàn xã hội.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, tập trung nắm tình hình, đề ra các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động phạm tội và hành vi vi phạm pháp luật. Kết quả trong năm 2021 và quý 1/2022, Công an xã đã phát hiện, bắt giữ 17 vụ, 32 đối tượng với các hành vi tàng trữ, mua bán trái phép pháo nổ, đánh bạc, tàng trữ trái phép chất ma túy, trồng trái phép cây cần sa, cố ý gây thương tích; vận động thu hồi 7 khẩu súng cồn, 1 súng ka lip, 1 súng bắn đạn thể thao, 15 dao kiếm các loại; tổ chức cho trên 475 hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số cam kết không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Ngoài ra, Công an xã còn chủ động phối hợp với MTTQ, các đoàn thể tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; tập trung xây dựng, kiện toàn hoạt động của các mô hình tự quản; phát huy hiệu quả của 11 Tổ hòa giải, với 29/32 vụ mâu thuẫn lớn, nhỏ trong Nhân dân được hòa giải thành công. Nhiều mô hình được triển khai hiệu quả như Mô hình Tổ tự quản, Tiếng kẻng an ninh, Cổng vào an ninh, Camera an ninh. Đặc biệt là MTTQ, đoàn thể và Công an xã cùng với giáo dân Thôn 4 đã xây dựng thành công Mô hình “Giáo dân với công tác đảm bảo ANTT”. Mục sư K’Bối, Giáo hội Tin Lành BơJọ (Thôn 4) cho biết, tuy mới được xây dựng nhưng mô hình giáo dân Thôn 4 đã tích cực tham gia vào Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; tham gia vào công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở. Các thành viên trong mô hình đã chủ động giáo dục, tuyên truyền, vận động, người thân trong gia đình chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về công tác đảm bảo ANTT. Lực lượng tự quản trong mô hình đã tích cực phối hợp với lực lượng công an trong việc nắm tình hình quản lý, cảm hoá giáo dục 2 trường hợp chấp hành xong án phạt tù, tái hoà nhập cộng đồng, hoàn thành cai nghiện. Kết quả từ khi thành lập mô hình và đi vào hoạt động đến nay, tình hình TTATXH tại thôn luôn ổn định, không để xảy ra phức tạp liên quan đến ANTT.

Thượng tá Nguyễn Văn Chính, Phó Trưởng Công an huyện Di Linh cho biết, từ khi xây dựng, xã Tân Châu là điển hình toàn diện trong Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, lãnh đạo Công an huyện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sâu sát nhiệm vụ xây dựng xã điển hình Tân Châu; cùng với chính quyền địa phương tổ chức ký kết xây dựng xã điển hình nhằm phát huy vai trò chủ động của hệ thống chính trị cơ sở, tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia phòng ngừa tội phạm, cũng như cam kết của Công an huyện trong đấu tranh, kìm hãm, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng lực lượng nòng cốt và kiện toàn các mô hình tự quản đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Để phong trào được duy trì thường xuyên, liên tục, hoạt động có hiệu quả, cấp ủy, chính quyền xã, đặc biệt là lực lượng công an sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, định kỳ hằng tháng tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm; thường xuyên xuống cơ sở để thăm hỏi, vận động Nhân dân gắn phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với đảm bảo ANTT. Từ mô hình xã Tân Châu, Công an huyện sẽ nhân rộng ra các xã trên địa bàn huyện.

HOÀNG YÊN