20 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 78 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH

Những năm qua, các hội, đoàn thể trên địa bàn huyện Đam Rông đã làm tốt công tác ủy thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH). Các hội, đoàn thể trở thành cầu nối quan trọng trong việc mang nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến với hộ nghèo, hộ chính sách khác...

Đa phần người được vay vốn ưu đãi trên địa bàn huyện Đam Rông đều sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả trong phát triển kinh tế gia đình

Hội Nông dân huyện Đam Rông là một trong những tổ chức thực hiện hiệu quả công tác ủy thác. Ở thời điểm 31/12/2005, dư nợ tín dụng chính sách do Hội Nông dân huyện Đam Rông đứng ra nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH quản lý đạt trên 2 tỷ đồng cho 403 hộ vay. Qua gần 20 năm, từ 2005 đến 2022, dư nợ do Hội Nông dân huyện Đam Rông đứng ra nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH quản lý tăng lên hơn 111 tỷ đồng, giải quyết cho 2.158 hộ vay, tăng 55,47 lần so với năm 2005. Quy mô tổ tiết kiệm và vay vốn cũng được nâng lên và hợp lý hơn. Nếu trước năm 2010, bình quân một tổ chưa đến 20 hộ vay, số dư nợ dưới 10 triệu đồng/hộ vay, thì nay quy mô tổ tiết kiệm và vay vốn bình quân có 40 thành viên trở lên, dư nợ bình quân trên 50 triệu đồng/hộ vay. Nguồn vốn tín dụng chính sách được thực hiện đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích và bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương. “Nguồn vốn cho vay ủy thác qua Hội Nông dân huyện Đam Rông đã và đang được phát huy hiệu quả, tạo điều kiện cho các hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhiều mô hình phát triển kinh tế trong nông dân đã được đầu tư bài bản, mang lại hiệu quả kinh tế cao”, ông Nguyễn Thiện Chí - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đam Rông, chia sẻ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đạ R’Sal cũng xác định, để nguồn vốn tín dụng phát huy tối đa hiệu quả, cần tập trung các nguồn lực để quản lý cho tốt. Theo đó, các chương trình cho vay tín dụng: xét đúng đối tượng, giải ngân nguồn vốn, hiệu quả sử dụng vốn... đều được các cấp Hội triển khai rất chặt chẽ. Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đạ R’Sal cho biết, tính đến ngày 30/6/2022, dư nợ do Hội nhận ủy thác đạt hơn 17 tỷ đồng, giúp 348 hộ vay phát triển kinh tế gia đình. Hàng năm, Hội còn phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện Đam Rông đốc thúc hộ vay trả lãi, trả gốc đúng quy định. Nhờ đó, tỷ lệ thu lãi hàng tháng đạt trên 98% và tỷ lệ thu nợ đúng hạn đạt hơn 97%.

Việc thực hiện ủy thác nguồn vốn qua các hội, đoàn thể đã phát huy được sức mạnh của toàn xã hội tham gia vào công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Với việc thực hiện chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay, các hội, đoàn thể đã thành lập được nhiều tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động rất hiệu quả. Ông Luyện Văn Hơn - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Păng Dung (xã Đạ K’Nàng), tâm sự: “Mới đầu thành lập, tổ của chúng tôi chỉ có 10 thành viên, dư nợ đạt trên 100 triệu đồng. Đến nay, số thành viên trong tổ đã tăng lên 54 người, với dư nợ hơn 4 tỷ đồng”. Theo ông Hơn, qua nguồn vốn tín dụng chính sách, những tổ viên vay vốn thôn Păng Dung đã từng bước thay đổi nhận thức về cách thức làm ăn, kinh tế gia đình được cải thiện, nhiều hộ nghèo đã thoát được nghèo. Còn bà Rơ Ông Ka Nga - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn Thôn 1 (xã Liêng Srônh) cho biết,nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đã của Ngân hàng CSXH, 35 hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn Thôn 1 đã thoát được nghèo, cận nghèo. Thôn 1 hiện có 583 hộ, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và buôn bán lẻ. Trong số này, 49 hộ là tổ viên Tổ tiết kiện và vay vốn. Hiện, dư nợ của tổ trên 3 tỷ đồng.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Đam Rông hiện có 160 tổ tiết kiệm và vay vốn. Cùng với các hội, đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn chính là cánh tay nối dài, đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến gần hơn với các hộ nghèo, hộ chính sách khác; qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương Đam Rông.

TRIỀU KA