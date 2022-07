Cát Tiên: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

(LĐ online) - Ngày 5/7, huyện Cát Tiên tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 đợt III năm 2022.

Các học viên tham gia lớp lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 đợt III năm 2022

Tham gia lớp bồi dưỡng có 72 học viên là cán bộ, đảng viên, giáo viên các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 4 ngày, từ 5 đến 8/7, các học viên được phổ biến một số chuyên đề: Những vấn đề cơ bản xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn” đối với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; Giới thiệu cơ bản của Luật Giáo dục Quốc phòng - An ninh về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối chính sách quân sự của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua đó, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia phòng chống âm mưu của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, áp dụng vào tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị mình đạt hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

HOÀNG SA