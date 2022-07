Cát Tiên: Ra quân cao điểm chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị

(LĐ online) - Sáng 3/7, Huyện Đoàn Cát Tiên tổ chức ra quân cao điểm chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị năm 2022.

Đoàn viên, thanh niên huyện Cát Tiên chức ra quân phát dọn vệ sinh môi trường tại các tuyến đường trên thị trấn Cát Tiên

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Cát Tiên tổ chức ra quân phát dọn cảnh quan, dọn vệ sinh môi trường tại các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Cát Tiên và thị trấn Phước Cát.

Đồng thời, thực hiện vận động, phối hợp với các ngành lắp đèn thắp sáng các tuyến phố, đường, hẻm tại khu dân cư; xây dựng tuyến đường, đảm bảo hệ thống chiếu sáng và an toàn điện khu vực công cộng; tổ chức trồng cây xanh, chăm sóc cây xanh trên tuyến đường; vận động Nhân dân trồng cây xanh trong khu dân cư, trong khuôn viên nhà ở để tạo mảng xanh; tổ chức các hoạt động Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, ra quân bảo đảm vệ sinh môi trường; bóc, xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định; vệ sinh nhà ở, khu vực công cộng; tổ chức hoạt động chỉnh trang đô thị với sự tham gia của thanh niên trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Huyện Đoàn Cát Tiên vận động đoàn viên, thanh niên và Nhân dân bỏ rác đúng nơi quy định và phân loại rác thải tại nguồn, không đổ nước thải ra khu vực công cộng, dọn dẹp khơi thông cống rãnh; phân loại rác tại nguồn, xóa bỏ các điểm đen về rác thải; xây dựng “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, mỗi đoàn viên, thanh niên là một tình nguyện viên tham gia giữ gìn an ninh trật tự mọi lúc, mọi nơi, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra giám sát giữ gìn an toàn trật tự tại các khu dân cư.

HOÀNG SA