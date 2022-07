CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN LỤC QUÂN NHIỆM KỲ 2022-2027

Với sức trẻ, trí tuệ, nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo, những năm qua, thanh niên Học viện Lục quân đã khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm thêm truyền thống “Kiên định vững vàng, đoàn kết nhất trí, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ” của Học viện Lục quân anh hùng.

Đoàn viên, thanh niên không ngừng học tập để nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị

• NHIỀU THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

Thực tiễn những năm qua, các cuộc vận động, chương trình, mô hình, phong trào thanh niên đã góp phần động viên, cổ vũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Học viện Lục quân xung kích trên mọi lĩnh vực. Đơn cử như trong thực hiện Phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” giai đoạn 2017-2022 đã tạo điều kiện thuận lợi để ĐVTN phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, thi đua rèn đức, rèn sức, luyện tài, xác lập những đỉnh cao mới.

Lực lượng thanh niên trong Học viện luôn xung kích, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Trong nhiệm vụ huấn luyện, phục vụ huấn luyện, ĐVTN đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ, giữ nghiêm kỷ luật dân vận, bảo đảm đầy đủ vật chất, thông tin liên lạc thông suốt, an toàn về người, vũ khí, trang bị và phương tiện. ĐVTN tổ chức phục vụ 10 đợt diễn tập với hàng nghìn ngày công. Duy trì 8 Vọng gác Thanh niên; tổ chức hàng trăm lượt tuần tra, đảm bảo an ninh, an toàn Học viện. Tổ chức 5 đợt huấn luyện chiến sĩ mới, kết quả huấn luyện hằng năm luôn đạt đơn vị huấn luyện giỏi. Trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, canh gác, bảo vệ đất quốc phòng và sẵn sàng chiến đấu, các cơ sở đoàn thường xuyên làm tốt công tác giáo dục ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động của Học viện và khu vực đóng quân.

Trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, Thanh niên Học viện là lực lượng nòng cốt. Thực hiện Phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”... ĐVTN ở các đơn vị tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống cho bộ đội. Đồng thời làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng xe, máy, vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật, thực hiện tốt Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Cùng đó, Đoàn Thanh niên Học viện đã triển khai thực hiện nhiều mô hình mới, góp phần hình thành thế hệ thanh niên hiện đại, văn minh như: Mô hình “Chi đoàn không khói thuốc lá”, “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên vi phạm pháp luật, kỷ luật”, “Mỗi tuần một câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Giai đoạn 2017-2022, Đoàn Thanh niên Học viện đã phối hợp triển khai trồng và chăm sóc hơn 10.000 cây xanh, huy động hơn 15.000 lượt cán bộ, đoàn viên tham gia củng cố, tu sửa cảnh quan đơn vị chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Phong trào “Học viện Lục quân cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” đã được Học viện phát động, triển khai thực hiện, lực lượng thanh niên luôn xung kích đi đầu thực hiện nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó. Đơn cử như việc tiếp nhận, đóng gói, vận chuyển hơn 67 tấn nông sản, nhu yếu phẩm hỗ trợ các lực lượng của Quân khu 7, các bệnh viện trong Quân đội tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; tham gia nhiều sáng kiến cải kiến kỹ thuật như: buồng khử khuẩn di động, máy rửa tay tự động, thiết bị diệt khuẩn bằng tia UV, cải tiến thiết bị phun tiêu tẩy trên xe ARS-14, buồng khử khuẩn và làm sạch toàn thân...

Bản lĩnh, trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ đã được chứng minh và được lãnh đạo, chỉ huy các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Lực lượng thanh niên tham gia huấn luyện

• XUNG KÍCH, SÁNG TẠO TRÊN MỌI MẶT TRẬN

Tuổi trẻ Học viện “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” - Đó vừa là phương châm hành động, vừa là mục tiêu quan trọng, xuyên suốt được đặt ra để tuổi trẻ Học viện không ngừng phấn đấu, trưởng thành, tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

Đoàn Thanh niên Học viện Lục quân hiện có hơn 450 đoàn viên, 5 năm qua, tổ chức Đoàn các cấp trong đơn vị thường xuyên được chăm lo, củng cố, xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tổ chức Đoàn các cấp đã chú trọng việc xây dựng điển hình tiên tiến, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới.

Từ năm 2017 đến năm 2022, Đoàn Thanh niên Học viện đã giới thiệu 90 đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng, chuyển Đảng chính thức cho 78 đảng viên dự bị.

Hoạt động phối hợp kết nghĩa giữa các cơ sở đoàn trong Học viện và các tổ chức Đoàn địa phương luôn được duy trì và phát huy. Đến nay, 100% tổ chức Đoàn trong Học viện kết nghĩa và có chương trình phối hợp hoạt động với các tổ chức Đoàn trên địa bàn bằng nhiều nội dung và hình thức phong phú. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và tham gia Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” luôn được tổ chức Đoàn các cấp quan tâm, thường xuyên phối hợp với các tổ chức Đoàn trên địa bàn đóng quân làm tốt công tác thăm, tặng quà, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; chăm sóc, làm vệ sinh các phần mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ; tham gia Chương trình “Thắp nến tri ân”, Chương trình “Hoa hồng - Đồng đội”.

Hoạt động tình nguyện kết hợp hành quân dã ngoại làm công tác dân vận được thực hiện thường xuyên, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, không những góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, đồng thời, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tăng cường tình đoàn kết quân - dân tốt đẹp.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Lục quân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 xác định chủ đề: “Thanh niên Học viện Lục quân phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, sáng tạo; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; góp phần xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh, Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Theo đó, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Học viện Lục quân sẽ chú trọng giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, ĐVTN có nhận thức tư tưởng đúng đắn, đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh, có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt, xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Học viện. Thực hiện hai khâu đột phá: Xung kích nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh xuất sắc; Thực hiện tốt việc xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật gắn với thực hiện tốt văn hóa công sở.

Nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng đơn vị của Học viện tiếp tục có những bước phát triển mới, yêu cầu ngày càng cao. Với tinh thần “Kiên định, trí tuệ, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, Đoàn Thanh niên Học viện không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của Học viện Lục quân anh hùng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

NGỌC NGÀ - LONG NGUYÊN